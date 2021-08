Red Bull Backyards: Jak wyglądają spoty treningowe braci Godziek?

Rowerowy freestyle, to ciągle bardzo młoda dyscyplina, która w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Wiele się już zmieniło, ale główna zasada, która od zawsze przyświecała riderom, ciągle brzmi tak samo - "No Dig, No Ride". Niezależnie od tego, czy jesteś amatorem, czy profesjonalistą startującym w Pucharze Świata, swój spot, na którym planujesz robić progres, musisz najpierw zbudować, a później utrzymać w idealnej kondycji. Sama jazda to nie wszystko. O progresie często decyduje czas poświęcony na projektowanie kreatywnych, technicznych przeszkód i dziesiątki godzin spędzonych na łopacie...