Piotr Piwowarczyk i Michał Szajner zwycięzcami 5. edycji Red Bull Basement

25 kwietnia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie miał miejsce krajowy finał globalnego programu Red Bull Basement. Spośród aż 3196 zgłoszeń nadesłanych z całej Polski, jury wybrało 10 najlepszych projektów, które zostały zaprezentowane na scenie podczas finału. Po emocjonujących pitchach i sesjach pytań i odpowiedzi wyłoniony został zwycięski projekt: „SwarmHub”, który na finale globalnym w San Francisco w dniach 1-4 czerwca będzie walczył o dofinansowanie w postaci 100 tysięcy dolarów na rozwój projektu!

Red Bull Basement to globalny projekt skierowany do innowatorów, którzy chcą za pomocą sztucznej inteligencji wprowadzać pozytywne zmiany – zarówno w sektorach gospodarki, medycyny czy edukacji, jak i w szerszym otoczeniu społecznym. Program łączy młodych innowatorów z ekspertami oraz zasobami potrzebnymi do tego, by ich pomysły mogły przejść od koncepcji do realnego działania.

Zwycięzcy krajowego finału Red Bull Basement 2026 © Dominik Czerny

SwarmHub to koncept Michała Szajnera i Piotra Piwowarczyka, który polega na wtyczce, umożliwiającej jednemu operatorowi sterowanie dużą ilością dronów naraz, ograniczającej zarówno koszty takich operacji, jak i czas ich trwania. Rozwiązanie studentów Politechniki Warszawskiej ma znaleźć zastosowanie przede wszystkim w sektorze bezpieczeństwa – usprawniać poszukiwania osób zaginionych czy pracę służb ratunkowych.

Podczas finału globalnego zwycięski zespół z Polski dołączy do uczestników z całego świata, biorąc udział w intensywnym programie warsztatów i mentoringu, które mają za zadanie przygotować ich do finałowego pitchu, na którym zaprezentują swój pomysł na zmianę świata na arenie międzynarodowej. Zmagania w USA będzie także relacjonował na social mediach Nikodem Rudziński – twórca internetowy, specjalizujący się w technologii, sztucznej inteligencji i aplikacjach, a dodatkowo wykładowca i twórca StartUpów.

