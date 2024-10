Ostatnia chwila na zgłoszenia do Red Bull Basement!

Jeśli odczuwamy zniechęcenie, często oznacza to, że czegoś do końca jeszcze nie umiemy lub mamy naturalny strach przed porażką. To właśnie sygnał, który należy odczytać jako: „zrób to teraz!”, aby zdobyć nowe doświadczenie. Ale schodząc z motywacyjnego tonu, to nagranie video naprawdę nie jest niczym trudnym - tym bardziej że nie odbywa się na żywo i każdy ma smartfona, którego może użyć. Możemy skorzystać z pomocy LLM, takiego jak ChatGPT, który sformułuje dla nas wypowiedź, a my tylko swobodnie ją przedstawimy przed kamerą. Potknięcia i przerwy można przecież łatwo wyciąć, na przykład w aplikacji CapCut. Podsumowując, bardziej bałbym się nie nagrać tego video i żałować, niż spróbować i odkryć, że kamera wcale nie gryzie... No chyba, że mówimy o kręceniu np. rekina.