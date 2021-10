„Po Red Bull Basement zaczęliśmy inaczej patrzeć na siebie”

Wawrzyniec Młynarczyk i Mateusz Wappa wzięli udział w ubiegłorocznej edycji Red Bull Basement. Ich innowacyjny pomysł obejmujący wprowadzenie na uczelniach funkcjonalnych obiektów, takich jak: jednoosobowy pokój cichej nauki, czy kilkuosobowe stoliki do pracy nad projektami lub nauki z własnym zasilaniem, zapewnił im wygraną w Polsce i udział w globalnych warsztatach. Teraz do udziału w programie zachęcają kolejne osoby. Porozmawialiśmy z nimi po około roku od kiedy nagrali krótki film i wysłali swoje zgłoszenie. Żeby zgłosić się do tej edycji, trzeba nagrać video, prezentujące zmieniający przyszłość pomysł, do 24 października.