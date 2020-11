„Staramy się coś wnieść” - mówią zwycięzcy Red Bull Basement z Polski

Ich pomysł zakłada wyposażenie kampusów w zestawy funkcjonalnych obiektów, które można wstawić na przykład do gmachu uczelni, albo ustawić w jego otoczeniu - jak meble. Najciekawsze elementy to: jednoosobowy pokój cichej nauki, szafa wymiany zbędnych rzeczy pomiędzy studentami, czy kilkuosobowe stoliki do pracy nad projektami lub nauki z własnym zasilaniem. Zobaczcie ich film zgłoszeniowy poniżej, a następnie przeczytajcie wywiad ze studentami innowatorami, których pomysł okazał się najlepszy w Polsce.

Burze mózgów to nasza codzienność, ponieważ na tym polegają nasze studia. Uznaliśmy, że warto spróbować wystartować w konkursie, bo wprowadzanie innowacji jest tym, co nam się podoba. Szczególnie na uczelniach. Z wiadomych względów to środowisko jest nam bliskie.

Zawsze jest takie ryzyko. Ale to jest tak jak z projektowaniem miejsc do pracy w miastach, przystanków, czy choćby ławek. Robi się to troszkę inaczej. Ale mamy się od kogo uczyć. U nas na uczelni są ludzie, którzy robili takie rzeczy. Warto jednak zaznaczyć, że uczelnia jest specyficznym miejscem, innym niż całe miasto.

