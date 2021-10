Dlaczego warto zgłosić się do Red Bull Basement?

Dlaczego w trakcie przerwy w zajęciach, na korytarzach prawie zawsze jest tłok? Jak wykorzystać zużytą baterię z telefonu komórkowego? Co się dzieje ze zużytą wodą z kranu? Kiedy mądrzej zaczniemy wykorzystywać energię? Gdzie ląduje niezjedzona żywność ze stołówki? Jesteśmy pewni, że w trakcie studiów przynajmniej raz zadałaś lub zadałeś sobie podobne pytanie. Jeśli rzeczywiście padło, a ciebie od razu zainteresowało znalezienie rozwiązania problemu, to znaczy, że właśnie ciebie szukamy podczas

Red Bull Basement to program, który pozwala studentom innowatorom realizować ich idee z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wszystko dzieje się z udziałem mentorów, dostępem do odpowiednich zasobów i narzędzia

Jeśli jesteś jedną z osób, która non-stop rzuca pomysłami, być może spotkały cię reakcje typu: „nie filozofuj”, „to utopia”, „po co to komu?” Mamy nadzieję, że tak nie było, ale gdyby jednak, teraz masz szansę zmienić to choćby na jakiś czas – znaleźć podobnie myślących ludzi, których mózgi pracują tak jak twój, wyrzucając z siebie sto pomysłów na godzinę, z których każdy jest rozwiązaniem jakieś typowego problemu życia codziennego. W programie Red Bull Basement, w ramach różnorodnych warsztatów, spotkasz wielu naukowców, mentorów, ekspertów branży technologicznej i studentów o podobnych zainteresowaniach do twoich.

Tegoroczne kategorie Red Bull Basement to dziedziny, w których świat potrzebuje natychmiastowych rozwiązań: ciało i umysł, kariera, czysta woda, działania na rzecz klimatu, edukacja, motywacja, energia i inteligentne miasta. To oznacza, że nie chodzi o rozwiązanie pojedynczych problemów, ale masz do dyspozycji cały wachlarz tematów czekających na twoje pomysły.