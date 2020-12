„Nie pozwól, aby coś Cię powstrzymało” – tylko tak możesz zmienić świat

„Teraz postrzegamy ten projekt o wiele poważniej. Jak z nim zaczynaliśmy, to był to jedynie ciekawy koncept. Czas przygotowań do globalnych warsztatów i warsztaty same w sobie to była dla nas duża nauka, wykraczająca znacznie poza to, czego uczyliśmy się na studiach” – mówi Mateusz Wappa, który razem z Wawrzyńcem Młynarczykiem opracował zestaw funkcjonalnych mebli przyszłości pełniących różne role, na przykład jednoosobowego pokoju cichej nauki, który można ustawić na uczelnianym korytarzu. „To był dla nas intensywny miesiąc, podczas którego zrobiliśmy tyle, co wcześniej przez cztery. Wciąż jesteśmy na początku naszej ścieżki, ale dostaliśmy boosta i lecimy dalej. Chcemy rozwijać nasze studio (StudioWa), projektować nowe rzeczy i wprowadzać na rynek te, które zaprojektowaliśmy” – dodaje.