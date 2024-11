Red Bull Basement: Adrianna Czechowska pokaże pomysł jej zespołu w Tokio

„Bardzo bym chciała, żeby to było narzędzie dla wszystkich, żeby osoba, która nie ma pojęcia o prawie była w stanie zrozumieć, co musi zrobić, jakie wymogi spełnić, albo co podpisać. Uważam, że jest to ważne, żeby się w tym orientować, a często nie jest to wystarczająco łatwe dla przeciętnej osoby” – mówiła o swoim projekcie Adrianna, której rozwiązanie mogłoby zlikwidować jedną z barier stojących przed autorami innowacyjnych pomysłów na drodze do ich realizacji.