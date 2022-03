Idea Amerykanek nosi nazwę Jotted. To automatyczne narzędzie do robienia notatek, które w czasie rzeczywistym generuje karty obrazkowe (flashcards), fiszki, quizy i wiele więcej. Pełne pasji studentki pragną pozytywnej zmiany w obszarze uczenia się. Wierzą, że Jotted może zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie na całym świecie zdobywają i przetwarzają nabytą wiedzę. Ciekawostką jest to, że kiedy Kidd i Lopez po raz pierwszy wspomniały o programie Red Bull Basement swojemu opiekunowi na uczelni myślały, że ten poleci udział w tym wydarzeniu bardziej doświadczonym studentom. Zasugerował jednak, żeby spróbowały, a one wygrały Światowy Finał i pokazały, że nie mylił się zachęcając je.