Innowatorze! Przyjdź na Thursday Gathering

Spotkania Thursday Gathering są prowadzone przez Fundację Venture Café, która w ekosystemie startupowym jest aktywatorem. My nie jesteśmy akceleratorem, funduszem VC, ani organizacją rządową. Naszym celem statutowym jest krzewienie przedsiębiorczości i stwarzanie jak największej ilości okazji do budowania relacji, które mają się przyczynić do tego, że ludzie sami – zgodnie z naszym hasłem reklamowym #MakeThingsHappen – będą twórcami konkretnych projektów. Czasami to może być łączenie osób, które szukają pracy z tymi, które tą pracę oferują. Szczególnie to najbliższe, czwartkowe wydarzenie będzie się na tym skupiało. To także dystrybuowanie ciekawych i ważnych materiałów edukacyjnych od osób, które już mają doświadczenie w ekosystemie startupowym do tych, które dopiero zaczynają. Transfer wiedzy, talentu, ale też kapitału – kiedy mówimy o inwestorach i grantach – to główne cele naszego działania. Realizujemy je między innymi przez nasze bardzo regularne, odbywające się co czwartek, a więc około 49 razy w roku, spotkania. W ten sposób tworzymy program edukacyjny z możliwościami networku, aktywujący ten ekosystem i odpowiadający na potrzeby branży innowacji, która cały czas jest w ruchu i gdzie ciągle następują zmiany. Organizując spotkania raz w tygodniu wdzieramy się pomiędzy duże wydarzenia, czy duże konferencje, które zazwyczaj odbywają się raz lub dwa razy do roku dostrzegając, że potrzeba regularnych spotkań jest ogromna – nie tylko dla pomysłodawców, ale też dla inwestorów i organizacji reprezentujących finanse publiczne, które wydają pieniądze w tym ekosystemie.