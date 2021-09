Myślisz kreatywnie? Wypróbuj Wingfindera, jak ci studenci

Wymyślenie na nowo sposobu, w jaki bierzemy codzienny prysznic, wymaga dużych pokładów wyobraźni. Właśnie tego dokonali Joanna Power i Paramveer Bhachu, kiedy wyszli z koncepcją Lava Aqua X – przenośnej, elektrycznej pralki, która zbiera tzw. szarą wodę spod prysznica, aby później można było wykorzystać ją do prania ubrań.

Ich genialny wynalazek pozwolił im zwyciężyć w Red Bull Basement w 2020 roku. Zaprezentowali go ekspertom z branży, wyjaśnili swoją wizję, w jaki sposób ich pomysł może zaoszczędzić wodę i pieniądze, jeśli ich produkt znalazłby się na wyposażeniu każdego studenta.

