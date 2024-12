Jak to się robi w Brazylii: zobacz, co się działo na Red Bull BC One w Rio

Red Bull BC One World Final 2024 Brazylijskie Rio staje się w 2024 roku stolicą najlepszego breakingu. 7 grudnia odbędzie się tam Światowy Finał Red Bull BC One - już 21. w historii! Oglądaj transmisję live na tej stronie!

Red Bull BC One Red Bull BC One to najbardziej prestiżowe zawody w formule 1 na 1 w świecie breakingu. Każdego roku, podczas World Final, najlepsi b-boys i b-girls walczą o tytuł mistrza świata.