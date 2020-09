Red Bull BC One All Star Tour Poland: Inspirująca lekcja breakingu

„Lilou pokazał dzisiaj, że z każdego dzieciaka – niezależnie od tego, jak on tańczy – potrafi wydobyć coś wartościowego. Podchodził i mówił: stary nie przejmuj się, że czegoś nie umiesz, tylko patrz mi prosto w oczy i spróbuj to zrobić jak najmocniej. I to było fajne, że gość, który jest dwukrotnym mistrzem Red Bull BC One potrafi wyciągnąć rękę do słabszego i powiedzieć: weź się obudź, ty też to masz, tylko nie potrafisz uwierzyć w siebie. Wstawaj, dawaj. To jest genialne!” – oceniał też uczestniczący w warsztatach B-Boy Chu Chu z ekipy Polskee Flavour. Sam tańczy już od 20 lat, więc gdyby mierzyć się z BC One All Stars tylko na staż spędzony na zawodach i treningach okazałoby się, że jest nawet od nich lepszy. „Człowiek uczy się całe życie” – mówił mi później. „Ale w tych spotkaniach nie do końca chodzi też o to, kto i co wygrał. Tak naprawdę chodzi o coś innego – o takie spotkanie jak z twoimi ulubionymi superbohaterami z bajek. Że zawsze chcesz ich zobaczyć z bliska, dotknąć, sprawdzić, czy są tak samo niesamowici jak wyglądają w telewizji. I w momencie, gdy masz taką możliwość, i sprawdzasz, na ile ktoś jest realny i na ile dla ciebie osiągalny – wiesz, że nie mieszka na Marsie, tylko możesz go dotknąć, zamienić z nim słowo – wtedy sam zaczynasz czuć się bezpiecznie, jesteś bardziej pewny siebie, zaczynasz kreować i otwierać siebie”.