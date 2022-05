4 dodatkowe powody, by być na Red Bull BC One Camp Poland 2022

, by przez trzy dni uczestniczyć w jamach, warsztatach, spotkaniach i tanecznych cypherach. Najbliższy Red Bull BC One Camp to świetna okazja, by wymieniać się dobrą energią i doświadczeniem z innymi tancerzami, a przy okazji – walczyć o bilet do Nowego Jorku, gdzie w 2021 roku odbędzie się

Red Bull BC One Cypher to przepustka do najważniejszego wydarzenia w świecie breakingu z pojedynkami jeden na jeden. Co roku tancerze z całego świata biorą udział w krajowych eliminacjach, rywalizując o występ w Cypherze, a potem o bilet na Red Bull BC One World Final.