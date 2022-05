Red Bull BC One Camp Poland: Cała Polska tańczy breaka

To już dziś! Red Bull BC One Cypher Poland!

Teamy z Krakowa, Śląska, Poznania, Trójmiasta, Białegostoku, Wrocławia, Łodzi i Warszawy, zmierzyły się w tanecznych pojedynkach, niczym w „Bitwie o Polskę”. W pierwszych starciach Wrocław okazał się lepszy od Trójmiasta, Kraków od Poznania, Śląsk od Łodzi, a Warszawa od Białegostoku. Finałowa bitwa należała już do tancerzy z południo-zachodniej części kraju. Naprzeciw siebie stanęły załogi Śląska i Wrocławia, tańcząc przez kilka rund w emocjonującym starciu, z którego zwycięsko wyszła ta druga.

Piersi - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Wilkan - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Zolsky, Stockos, Diablo - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Stockos - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Oski - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Żurek - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Kae - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Wroclaw wygrywa Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

San Andrea - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Zolsky - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Red Bull BC One Camp Poland 2022

Rademenez i Kuba Ciąpała - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Red Bull BC One Camp Poland 2022

Fifi - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Arczek - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Sędziowie Zolsky, Stockos, Diablo Red Bull BC One Camp Poland 2022

Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Huher - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Loczniki - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Arczek - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Red Bull BC One Camp Poland 2022

Hip-Hop Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Loczniki - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Diablo - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Gosia - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Oski wygrywa Hip-Hop Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Fifi - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Modest - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Oski - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Freaky - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Arczek - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Diablo - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Kris Boogie - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Kaczorex - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Fifi - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Fifi najlepsza w poppingu - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Nie ma znaczenia, w co wierzysz. Po prostu tańcz

Emocje stały zresztą przez cały drugi dzień Campa na wysokim poziomie, bo poza Regional Battle, mieliśmy okazję uczestniczyć w pojedynkach najlepszych tancerzy hip-hop i poppingu. Po pierwszej rundzie top16 hip-hopu, w grze zostali Dan Fea, Oski, Paola, Frenczi, Ewulin, Piersi, Veri i Żurek. Ten ostatni dotarł z Oskim aż do finału, w którym Oski zgarnął wszystko.

Top8 poppingu wyglądało następująco: Kaczorex, Kris Boogie, Loczek, Fifi, Bali, Benio, Itri, Atom. Do ścisłego finału udało się ostatecznie dotrzeć Fifiemu i Krisowi, z których górą okazał się ten pierwszy.

Oski wygrywa Hip-Hop Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Fifi najlepsza w poppingu - Red Bull BC One Camp Poland 2022

. Tę autentyczność dobrze było widać podczas sobotnich pojedynków, zarówno zespołowych w Regional Battle, jak i w indywidualnych starciach. Widać ją było też na twarzach tancerzy, którzy wygrywali decydujące walki – taniec to ich życie, a wyróżnienie w postaci wygranej w takim wydarzeniu jak Red Bull BC One Camp, to piękna nagroda za wysiłek i serce włożone w tę pasję.

„Nie ma znaczenia, w co wierzysz, jaką masz orientację i jakiej jesteś rasy. W tańcu ważna jest tylko jedna rzecz: im bardziej jesteś prawdziwy, tym bardziej jesteś szanowany” – mówił nam przed Campem DJ Plash,

Regional Battle - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Najważniejszy punkt trzydniowego programu dopiero jednak przed nami. Niedziela to czas Red Bull BC One Cypher Poland – krajowych eliminacji

, najważniejsze wydarzenie w świecie breakingu z pojedynkami jeden na jeden, wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło. Dla jednego polskiego b-boya i jednej b-girl nadarza się więc wyjątkowa okazja, by polecieć do kolebki breakingu i wytańczyć tam swoje marzenia.

Zobacz zdjęcia top8 b-girls i top16 b-boys przed Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Strusiu - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Jee Ess - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Wigor - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Zawisza - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Gieras - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Kangur - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Axel - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Ero - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Bartek z Wągrowca - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Arczek - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Minigun - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Geru - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Nikita - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Monster - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Madmax - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Boy Rafmal - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Girl Med One - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Girl Houston - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Girl Sandi - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Girl Anka - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Girl Domka - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Girl AGT - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Girl Paulina - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

B-Girl Mery Berry - Red Bull BC One Cypher Poland 2022

, które co roku odbywa się w innym miejscu na świecie. Najlepsi b-boys i b-girls, wyłaniani w krajowych eliminacjach, spotykają się potem w światowym finale, rywalizując o tytuł najlepszego. Kto będzie reprezentował tam Polskę? Tego dowiemy się już w niedzielny wieczór, po ostatnich tanecznych bitwach, w których wezmą udział tancerze wyłonieni z wcześniejszych eliminacji (te startują w Teatrze Łaźnia Nowa już o 12.30) oraz posiadacze dzikich kart. Do udziału w decydującym Cypherze zostali już zaproszeni b-boye: Axel, Gieras, Madmax, Minigun, Monster, Wigor, Zawisza oraz trzy b-girls: AGT, Mery Berry, Paulina. Swoje miejsce w krajowych eliminacjach do finału Red Bull BC One wytańczyli też już sobie