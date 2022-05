Red Bull BC One Camp Poland 2022 – wszystko, co musisz wiedzieć

, Red Bull BC One Camp Poland wraca do Krakowa, by przez trzy dni gościć b-boys i b-girls udziałem w warsztatach, jamach i cypherach, z których jeden, ten najważniejszy, wyłoni najlepszych polskich tancerzy, w nagrodę reprezentujących nasze kraj podczas kolejnego światowego finału Red Bull BC One (

Zebraliśmy tutaj najważniejsze informacje dotyczące Campa, by niezdecydowanych przekonać jeszcze do udziału w tej imprezie, a wszystkim uczestnikom przypomnieć największe atrakcje programu.

Zebraliśmy tutaj najważniejsze informacje dotyczące Campa, by niezdecydowanych przekonać jeszcze do udziału w tej imprezie, a wszystkim uczestnikom przypomnieć największe atrakcje programu.

Zebraliśmy tutaj najważniejsze informacje dotyczące Campa, by niezdecydowanych przekonać jeszcze do udziału w tej imprezie, a wszystkim uczestnikom przypomnieć największe atrakcje programu.

Przenieś się w czasie do początków krakowskiej sceny breakingowej - odkryj historyczne miejscówki Nowej Huty, w której 13-15 maja odbywa się Red Bull BC One Camp Poland 2022.