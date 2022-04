Konkurs: Wygraj zegarek GARMIN podczas Red Bull BC One Camp Poland

Aby utrzymać ciało w odpowiedniej kondycji można wspomagać się m.in. z zegarkiem z serii Instinct 2. Te smartwatche GPS są wystarczająco wytrzymałe, aby nadążyć za każdym rodzajem aktywnością. Co więcej, Instinct 2 Solar jest wyposażony w ładowanie słoneczne, co zapewnia długą żywotność baterii w trybie smartwatcha. A to prosta droga do tego, aby realizować swoje taneczne i sportowe zajawki. Zegarek ma fabrycznie zainstalowane profile aktywności do m.in. biegania, jazdy na rowerze, pływania i treningu siłowego. Inteligentne powiadomienia i kompatybilność z aplikacją Connect IQ™ pozwalają być zawsze na bieżąco. Funkcje takie jak całodobowe monitorowanie stanu zdrowia, poziomu energii, stresu, jakości snu, PulseOx umożliwią lepsze poznanie własnego ciała i kondycji. Seria Instinct 2 obejmuje także wersję Surf Edition z tabelami pływów i dedykowaną funkcją do surfingu, a także wersję Camo Edition z charakterystycznym wzorem.