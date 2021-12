Red Bull BC One Camp Poland 2021: najlepsze z Crew Battles

w Gdańsku. A jest do czego wracać, bo jedną z atrakcji jego programu były Crew Battles. Naprzeciw siebie stanęły ekipy polskie i międzynarodowe, w top 8 tańczyły: Outstanding Crew, Chilldogz, Red Bull Under My Wings, Style Technique, Hustle People, Space Mixtape, Crate of Wax i Cool Kidz Mob.

Polskie załogi Crate of Wax i Coolkidz Mob spotkały się już w pierwszej bitwie top8. Tej drugiej udało się dojść do półfinału, ale tam musiała uznać wyższość tancerzy ze Space Mixtape. W drugim półfinale, Style Technique okazali się lepsi od Outstanding Crew. Kto wygrał decydujące starcie? Nie psujmy emocji tym, którzy jeszcze tego nie widzieli. Wszystkie finałowe bitwy można obejrzeć w plejerze poniżej.

Co to był za Camp!