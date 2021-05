B-Boy Zawisza i B-Girl Emilka wygrywają Red Bull BC One Cypher Gdansk 2021

Co za historia! Przypominamy polską drogę do finałów …

Pierwsza z nich nadarzyła się 8 maja podczas City Cyphera w Gdańsku. Tancerze podczas bitew sędziowanych przez B-Boya Lilou, B-Boya Remo i B-Girl AT, walczyli o sześć biletów do kolejnej rundy - finału krajowych eliminacji, czyli Red Bull BC One Cypher Poland, 3 lipca w Krakowie.

"Tańczyło mi się dziś dobrze, choć czuję trochę brak zawodów i takiego roztańczenia na bibach jak wcześniej, ale wiem, że udało mi się zrobić progres i bardzo się z tego cieszę. A dzisiejsza wygrana i bilet do top16 to taki dodatek" - mówił już po wszystkim najlepszy pośród b-boyów,

, choć jednocześnie studziła nieco emocje: "Każdy z nas był podekscytowany możliwością spotkania oraz tańczenia razem i to nakręcało bardzo fajną i pozytywną energię! Nie zapominajmy jednak, że City Cypher w Gdańsku to tylko przystanek przed finałowym Cypherem, a do niego zostało jeszcze dużo pracy i przygotowań".

Na kolejnym City Cypherze zasady pozostają te same, co w Gdańsku, zmieniają się za to sędziowie. Zmagania kolejnych b-girls i b-boys oceniać tym razem będą: Junior, Huher i Freeze.

