Red Bull BC One Cypher Poland 2021: wszystko, co musisz wiedzieć

Rywalizacja dla polskich tancerzy rozpocznie się 8 maja od Red Bull BC One Cypher Gdańsk . Tydzień później – 15 maja – Red Bull BC One Cypher odbędzie się w Warszawie .

. Otrzymają oni dzikie karty i zostaną zaproszeni do finałowej 16-stki na trzeci i ostatni krajowy przystanek przed światowym finałem – Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie.

Podczas City Cypherów w Gdańsku i Warszawie wyłonionych zostanie po czterech najlepszych b-boyów i dwie najlepsze b-girls

Thomaz vs Nikita - Red Bull BC One Cypher Poland 2019

Najważniejsze polskie eliminacje przed światowym finałem Red Bull BC One zostały przesunięte z 22 maja na 3 lipca . Miejsce pozostaje bez zmian – wszystkich b-boys i b-girls zapraszamy do Krakowa.

Podczas Red Bull BC One Cypher Poland wystąpią laureaci dzikich kart z City Cypherów w Gdańsku i Warszawie oraz tancerze wyłonieni z otwartych eliminacji, które odbędą się bezpośrednio przed finałowym starciem w Krakowie. Zapisy na Red Bull BC One Cypher Poland uruchomimy już po dwóch City Cypherach.

