Oglądaj na żywo Red Bull BC One Cypher Poland i zgarnij smartfon Samsunga!

Oglądając bezpośrednią transmisję live z Red Bull BC One Cypher Poland możesz wygrać specjalne nagrody ufundowane przez firmę Samsung: telefon Samsung Galaxy A52 5G oraz zegarek Samsung Galaxy Watch 3.

Odpowiedz tylko na pytanie, które podczas transmisji zada prowadzący Red Bull BC One Cypher Poland - Rademenez. Warto pokusić się o jak najbardziej kreatywną odpowiedź, bo takie mają największą szasnę na wygraną.

Konkurs trwa od 3 lipca 2021 do 9 lipca 2021 roku. Zwycięzców poinformujemy o wygranej po zakończeniu zabawy. Powodzenia!

Red Bull BC One Cypher Poland 2021 – informacje

Podczas Red Bull BC One Cypher Poland 2021 w Krakowie wystąpi 8 b-boys i 4 b-girls, którzy zatańczyli na organizowanych w maju City Cypherach w Gdańsku i Warszawie: b-girls: Emilka, AGT, Mery Berry, Darion oraz b-boys: Zawisza, MadMax, Minigun, Bartek z Wągrowca, Kermit, Chadzik, Monster oraz Nike1do.

