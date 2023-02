Kangur i Paulina najlepsi podczas Red Bull BC One Cypher Poland 2023

Red Bull BC One Cypher Poland Jeśli zaczynać nowy rok, to tylko z przytupem! Zobacz powtórkę Red Bull BC One Cypher Poland 2023, który wygrali B-Boy Kangur i B-Girl Paulina.

„Bardzo się cieszę, ale dzisiaj jeszcze nie myślę o światowym finale we Francji, bo na razie musi do mnie dotrzeć mnie w stu procentach, że wygrałem Red Bull BC One Cypher Poland. Marzyłem o tym od dziecka!” – mówił po ostatniej bitwie najlepszy pośród b-boyów Kangur .

Decydujące starcie Red Bull BC One Cypher Poland 2023: taneczna bitwa B-Boy Kangur vs B-Boy Geru. Zwycięzca reprezentuje teraz Polskę na światowym finale Red Bull BC One w Paryżu.

„Starałem się dziś robić wszystko na dużej energii. I wyjątkowo nie czułem stresu, przez co mogłem się skupić tylko na tańcu. Pierwszy raz nie myślałem o tym, że muszę zrobić trzysta rzeczy w jednym secie, tylko na chłodno podszedłem do każdej rundy i dzięki temu bardzo dobrze mi się tańczyło” – mówił nam Kangur po wygraniu najważniejszego starcia.

„Po wszystkim czuję się niesamowicie. Właśnie spełniło się jedno z moich największych marzeń. Bardzo chciałem to zrobić i jestem bardzo szczęśliwy, że dziś mi się udało. Przed Red Bull BC One Cypher Poland dużo tańczyłem, spędzałem sporo czasu na sali i treningach. Więcej niż przed innymi zawodami. I dziś to zaowocowało” – dodawał.

Red Bull BC One Cypher Poland 2023: Mery Berry vs Paulina

Red Bull BC One Cypher Poland 2023: Paulina vs Mery Berry

i poleciała na światowy finał Red Bull BC One do Nowego Jorku. Tam udała jej się (i Wigorowi, który był najlepszy wśród b-boys) sztuka, jakiej wcześniej nie dokonał żaden polski tancerz – przejście Last Chance Cypher, czyli ostatniego przystanku przed finałowym top16.

B-Girl Mery Berry i B-Girl Paulina w najważniejszej bitwie Red Bull BC One Cypher Poland 2023 - krajowych eliminacjach do światowego finału, który tym razem odbywa się w Paryżu.