Kto, z kim i o co? Wszystko o Red Bull BC One Cypher Poland 2024

Red Bull BC One Cypher Poland 2024

, który od 2007 roku rozgrywany jest w innym miejscu. Biorą w nim udział najlepsi tancerze breakingu – b-boys i b-girls – wyłonieni m.in. w lokalnych kwalifikacjach, takich jak w Polsce. Kto więc okaże się najlepszy podczas Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie, ten poleci reprezentować nasz kraj do Brazylii, do Rio de Janeiro, gdzie w 2024 roku odbędzie się już 21. Red Bull BC One World Final.

Red Bull BC One Cypher Poland to inaczej pisząc: krajowe eliminacje

Najlepsi b-boys i b-girls w fascynujących pojedynkach 1 na 1 - oto 20. Światowy Finał Red Bull BC One! Kto okaże się najlepszy w Paryżu? Oglądaj z nami!