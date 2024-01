Zgłoś się do tańca lub kibicuj na Red Bull BC One Cypher Poland 2024!

Red Bull BC One Cypher Poland 2024

Magiczne miasto położone na tle skąpanych w słońcu plaż i niezwykłych zabytków. Tętniące rytmem samby i wirujące niczym najlepsze pokazy capoeiry. Takie jest brazylijskie Rio de Janeiro – które 7 grudnia będzie gościć najlepszych b-boys i b-girls z całego świata. Wśród nich pojawi się na pewno dwójka polskich tancerzy – zwycięzców Red Bull BC One Cypher Poland 2024, na który zapraszamy już 3 marca do Klubu Studio w Krakowie.

Red Bull BC One Cypher Poland 2024 - 3 marca w Krakowie