Czasem słońce, zawsze break! Relacja z Red Bull BC One Cypher Poland 2025

i ze względu na niepoprawiające się prognozy, musieliśmy zmienić nieco formułę wydarzenia. Pierwotnie całe polskie kwalifikacje do Światowego Finału Red Bull BC One, który w tym roku odbędzie się w Tokio, zaplanowaliśmy w miejscu, gdzie jeszcze ich nie było. Pod warszawskim Pałacem Kultury i Nauki, i pod gołym niebem. Niestety, w trosce o tancerzy i najlepszy, taneczny dla nich komfort, poranną rundę eliminacyjną musieliśmy przenieść do pobliskiego klubu w Niebo, w którym b-boys i b-girls zgłoszeni do Red Bull BC One Cypher Poland 2025 rywalizowali o przejście do finałowych top16 i top8. Tam czekało na nich już 4 tancerzy i 2 tancerki z dzikimi kartami. Po stronie b-boys

. W tym roku chcieliśmy wrócić po długiej przerwie do Warszawy i tam, gdzie właściwie wszystko w breakingu się zaczęło. Czyli na ulicę. Ostatni Red Bull BC One Cypher Poland rozegrał się w stolicy w… 2011 roku. W 2021 Warszawa gościła co prawda Red Bull BC One Cypher – ale był to jeden z trzech polskich przystanków na drodze do ówczesnego Światowego Finału Red Bull BC One. Tym razem najlepsi b-boys i b-girls mieli zatańczyć w największym mieście Polski i w jej wyjątkowym miejscu – pod Pałacem Kultury i Nauki.

– przeszło dalej 6 b-girls oraz 12 b-boys. Razem z dzikimi kartami spotkali się wszyscy później już pod Pałacem, by w systemie pucharowym tańczyć o wygraną Red Bull BC One Cypher Poland i bilety na Światowy Finał do Tokio.

. Po raz pierwszy Tokio gościło najlepszych b-boys i b-girls na świecie w 2010 roku. To właśnie wtedy polski b-boy zadebiutował w Światowym Finale Red Bull BC One. „Kiedy zaczynałem tańczyć, artykuły na temat Red Bull BC One miałem przyklejone na szafie. Teraz jadę na te zawody, by walczyć o zwycięstwo. Zaproszenie do Tokio ma dla mnie ogromne znaczenie” –

Z pierwszej rundy, rozgrywanej już pod Pałacem Kultury i Nauki oraz w pięknych, nagle przebijających się zza chmur i wieżowców promieniach słońca – tak jakby tylko ono czekało, by wyjść i zobaczyć Red Bull BC One Cypher Poland – zwycięsko wyszli Jee Ess, Monster, Littleman, Igorro, Wigor, Geru, Nikita, Bartek (u b-boys) oraz Paulina, Mery Berry, Julka, Emka (u b-girls). I już na tym etapie posypały się pierwsze nagrody. Cztery najlepsze b-girls, które przeszły do top4, otrzymały zegarki sportowe Instinct 3. Takie same czekały później na czterech najlepszych b-boys. Ale by je otrzymać, tancerze musieli przejść jeszcze jedną rundę. I w tej Jee Ess wygrał z Monsterem, Littleman z Igorro, Wigor z Geru, a Bartek z Goferem.

W pierwszych półfinałach b-girls najlepsze okazały się Paulina i Emka. U b-boys, Wigor musiał z powodów zdrowotnych oddać walkę z Bartkiem i w jego miejsce wskoczył pokonany przez niego w top8 Geru. Górą w tym starciu okazał się ostatecznie uśmiechnięty reprezentant Wągrowca. W drugim półfinale Jee Ess wygrał z Littlemanem. I tym samym zapewnił sobie drugi z rzędu finał Red Bull BC One Cypher Poland (rok temu, w Krakowie, przegrał w nim z Wigorem). A chwilę potem… pierwsze zwycięstwo w całych kwalifikacjach do Światowego Finału Red Bull BC One!

