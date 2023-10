Te b-girls zatańczą w światowym finale Red Bull BC One 2023 z dziką kartą

Podczas Światowego Finału Red Bull BC One 16 najlepszych tancerek i tancerzy wystąpi w nim bez eliminacji - z dzikimi kartami w ręku. Pozostały skład finału uzupełnią b-boys i b-girls, biorący udział w tzw. cypherze ostatniej szansy - Last Chance Cypher - który odbędzie się dzień przed decydującą rozgrywką w Paryżu. Zanim to nastąpi, przedstawimy dziewczyny, które czekać będą w top16 na resztę towarzystwa.

01 India

B-Girl India urodziła się i wychowała w Hadze w Holandii. Jej dzieciństwo upłynęło pod znakiem tradycyjnej muzyki puszczanej w domu i mnóstwa czasu spędzonego na rodzinnych imprezach z mamą, utalentowaną tancerką, która uwielbia bachatę. India zainteresowała się jednaj breakingiem i zaczęła go tańczyć w wieku siedmiu lat. Dwa lata później przystąpiła do swojej pierwszej bitwy! Determinacja i dużo treningów zrobiły swoje - w 2022 roku została najmłodszą b-girl w historii, która wygrała finał Świtowy Red Bull BC One w Nowym Jorku! Teraz powraca, aby bronić swojego tytułu.

B-Girl India is the defending Red Bull BC One champion © Little Shao/Red Bull Content Pool Postaram się dać z siebie wszystko i cieszyć się tym finałem B-Girl India

02 Vanessa

"Udział w Światowym Finale Red Bull BC One jest potwierdzeniem mojej ciężkiej pracy i tego, że jestem wśród najlepszych na świecie" - to już słowa B-Girl Vanessy, która także wystąpi w Paryżu wyróżniona dziką kartą. "Przygotowuję się do występu w Paryżu w taki sam sposób, w jaki przygotowywałam się przez całe moje życie. Dotarłem do miejsca, w którym jestem dzisiaj, dzięki ciężkiej pracy i teraz nie jest inaczej. Włożyłam w to naprawdę dużo pracy i mam nadzieję, że zaowocuje to w dniu wielkiego finału".

Vanessa credits breaking for turning her into a strong, independent woman © Hugo Silva/Red Bull Content Pool Dotarłem do miejsca, w którym jestem dzisiaj, dzięki ciężkiej pracy Vanessa

03 Firebird

Pierwsza b-girl, która wygrała bitwę powermoves z innymi b-boyami. Tak, to Firebird. Największy wpływ na nią miał jej trener, Hristo Andonov, dzięki któremu przez osiem lat nauczyła się, że jeśli chcesz coś naprawdę osiągnąć, musisz iść na całość i nigdy się nie poddawać. Dziś mówi o sobie i swojej karierze na scenie breakingu: "Chcę, żeby ludzie się uśmiechali, gdy widzą mnie na parkiecie". I oczywiście nie może się już doczekać swojego występu na Red Bull BC One World Final w Paryżu: "Zdobycie dzikiej karty na światowy finał to spełnienie marzeń. To w końcu najbardziej prestiżowe wydarzenie w świecie breakingu i każdy profesjonalny tancerz chce się na nim pojawić!".

Firebird will represent Bulgaria on the Red Bull BC One World Final stage © Ivaylo Donchev Chcę, żeby ludzie się uśmiechali, gdy widzą mnie na parkiecie Firebird

04 Ami

Ami przeszła do historii w 2018 roku, stając się pierwszą w historii b-girl , która wygrała Światowy Finał Red Bull BC One i pierwszą b-girl, która dołączyła do Red Bull BC One All Stars. Dziś mówi: "Jestem bardzo wdzięczna. Zwiedzając dzięki temu świat nauczyłam się wielu rzeczy. Każde miejsce, do którego pojechałam, było dla mnie nowym doświadczeniem i zawsze jest dla mnie wyjątkowe. Dziś wiem, że najważniejsze to robić to, co kocham i poświęcam temu swój cały wysiłek".

Ami was the inaugural Red Bull BC One b-girl champion in 2018 © Little Shao/Red Bull Content Pool Rób to, co kochasz i poświęcaj temu cały swój wysiłek Ami

05 Maia

Maia plans to show her authentic self at Red Bull BC One 2023 © Little Shao / Red Bull Content Pool Chcę wnieść na scenę całą swoją prawdę i siłę Maia

Reprezentantka Brazylii na Red Bull BC One World Final w Paryżu. Kiedy Maia została wyróżniona dziką kartą, dającą jest bezpośredni wstęp do top16, poczuła, że została zauważona w świecie breakingu i teraz chce wykorzystać jak najlepiej swój udział w tej "przełomowej historii". Pytana o cel, jaki jej przyświeca przed finałem mówi: "Chcę pokazać mój taniec, mój sposób działania, sposób patrzenia i uśmiech. Chcę móc wnieść na scenę całą swoją prawdę i siłę".

06 Nicka

Urodzona w Wilnie na Litwie Dominika, znana również jako B-Girl Nicka, odkryła breaking w wieku pięciu lat. Gdzie? Na YouTube. Od razu ją to urzekło i wkrótce namówiła mamę, by ta pozwoliła jej uczęszczać na zajęcia. W wieku ośmiu lat oficjalnie zaczęła tańczyć pod okiem B-Boya BBloke.

Napędzana nieustającą miłością do bycia b-girl, Nicka poświęca sześć godzin dziennie na doskonalenie swojego rzemiosła. Jej długoterminową aspiracją jest bycie najlepszą profesjonalną tancerką breakingu. Przygotowana do debiutu na scenie światowego finału Red Bull BC One mówi: "Cieszę się, że inspiruję młodsze pokolenie, robiąc swoje z miłością i pasją, prosto z serca".

Nicka is ready to compete at the world final in Paris © Little Shao Cieszę się, że inspiruję młode pokolenie, robiąc to, co robię. Z miłością i pasją, prosto z serca Nicka

07 671

671 powraca do top16 drugi rok z rzędu - po dotarciu w 2022 do półfinału Światowego Finału Red Bull BC One w Nowym Jorku. Nieustannie dumna z tego, że może podążać za swoją pasją i dzielić się swoim zamiłowaniem do breakingu i kultury hiphopowej, 671 wie, że jeśli masz marzenie, każda przeszkoda, która stanie ci na drodze do niego, jest tylko kolejnym wyzwaniem, które trzeba pokonać.

O otrzymaniu dzikiej karty, która jest jej przepustką do występu w Paryżu, 671 mówi: "Jestem bardzo szczęśliwa, że tam będę! W finale chcę pokazać wszystkim moje umiejętności i styl".

B-Girl 671 from China © Little Shao/Red Bull Content Pool Jestem bardzo szczęśliwa, że będę tańczyć w Red Bull BC One World Final w Paryżu 671

08 Kotya

Kotya swoją taneczną podróż rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy miała 12 lat. Zaintrygowana ruchami breakerów, które widziała w swojej szkole, nie mogła oprzeć się chęci wkroczenia w kulturę hip-hopu. Pod okiem swojego trenera, Alexandra Bravina, Kotya szybko doskonaliła swoje umiejętności, rozwijając głęboką miłość do tej formy sztuki.

W 2020 roku dotarła do Top 16 w swojej pierwszej bitwie Red Bull BC One E-Battle, teraz - przygotowując się do światowego finału Red Bull BC One w Paryżu - Kotya chce jak najlepiej zaznaczyć się na światowej scenie.

"Dla mnie udział w Światowym Finale Red Bull BC One to nie tylko celebracja moich osiągnięć, ale także świadectwo moich wysiłków, wiary w siebie, siły i potwierdzenie, że jestem na dobrej drodze. To spełnienie moich marzeń. Dlatego chcę pokazać, że jeśli ciężko pracujesz i kochasz to, co robisz całym sercem, bez względu na to, skąd pochodzisz, Twoje marzenia mogą się spełnić", mówi.

B-Girl Kotya is the Red Bull BC One E-Battle champion of 2022 © Dmitriy Tibekin Chcę pokazać, że jeśli ciężko pracujesz i kochasz to, co robisz całym sercem, bez względu na to, skąd pochodzisz, twoje marzenia mogą się spełnić Kotya

09 Riko

Riko, b-girl pochodząca z Okinawy w Japonii, rozpoczęła swoją przygodę z breakingiem w wieku ośmiu lat, zainspirowana przez szkolnych przyjaciół, którzy zaprosili ją na zajęcia taneczne. B-Boy Taiga jest jej głównym mentorem i źródłem inspiracji, a załoga One Piece nadal motywuje ją do doskonalenia umiejętności i podnoszenia poziomu tańca.

W Paryżuu Riko wystąpi jako jedna z najmłodszych zawodniczek biorących udział w finale Red Bull BC One. "Jestem pewna, że wiele osób do tej pory o mnie nie słyszało i nie wie, kim jestem" - mówi. "To mój pierwszy raz na scenie Red Bull BC One i to jeszcze w światowym finale. Dla mnie to wielki zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu z dziką kartą. Czuję, że to świetna okazja i szansa na pokazanie wszystkim mojego stylu tańca".

Riko will introduce herself to the world at Red Bull BC One 2023 © Little Shao Czuję, że to świetna okazja i szansa, aby pokazać wszystkim mój styl tańca Riko

10 Syssy

B-Girl Syssy, urodzona w St Priest en Jarez we Francji, zaczęła tańczyć breaking w wieku siedmiu lat dzięki swojemu bratu. Jej cel na początku był prosty: tańczyć lepiej da niego. Przez lata udało jej nie tylko to, bo zdobyła też wiele tytułów i uznanie na scenie.

Przed finałem w Paryżu mówi: "Występ na Red Bull BC One wiele dla mnie znaczy. Kiedy byłam młoda, jednym z moich największych marzeń była rywalizacja na tej wspaniałej scenie. Teraz jestem częścią wielkiego finału, co oznacza, że moja praca się opłaciła... A to dopiero początek".

Syssy will represent France on home soil. © Little Shao Chcę zostawić swój ślad w pamięci ludzi, pokazując im, jak tańczę Syssy

11 Mono

B-Girl Mono urodziła się i wychowała w Seulu. Jej miłość do breakingu zrodziła się podczas oglądania hiphopowych teledysków. Dziś jest już krok przed spełnieniem swojego wielkiego, tanecznego marzenia - 21 października wystąpi w finale Red Bull BC One. "To wielki zaszczyt zostać zaproszoną z dziką kartą" - mówi. "To na pewno będzie jedno z najbardziej niezapomnianych doświadczeń w moim życiu".

Mono looks forward to creating unforgettable memories at Red Bull BC One © Mono To wielki zaszczyt zostać zaproszonym jako na Światowy Finał Red Bull BC. To na pewno będzie jedno z najbardziej niezapomnianych doświadczeń w moim życiu Mono

12 Shun

Pochodząca z prowincji Tay Ninh na południu Wietnamu, B-Girl Shun dorastała w skromnej rodzinie bez większego dostępu do technologii. Dlatego tańca uczyła się z płyt CD i DVD, które kupowała, by odtworzyć ruchy taneczne w domu.

W 2016 roku Shun przeprowadziła się do Ho Chi Minh City, największej metropolii Wietnamu, gdzie zapisała się na warsztaty breakingu i odkryła swoje prawdziwe ja. Na co ogromny wpływ miał jej mentor - Yohann Kim Long Ly - stojący za ekipą Good Morning Vietnam.

Shun will be the first Vietnamese b-girl at Red Bull BC One World Final © Shun Mam nadzieję, że zainspiruję następne pokolenie b-girl do wiary w siebie Shun

Przed swoim pierwszym światowym finałem Red Bull BC One mówi: "Jestem ogromnie dumna z tego zaproszenia, ponieważ wiele dla mnie znaczy. Z dziką kartą chcę pokazać swój charakter i udowodnić, że zasługuję na swoją szansę na tej scenie! Mam nadzieję, że zainspiruję kolejne następne pokolenie b-girls do większej wiary w siebie".