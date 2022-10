Red Bull BC One Last Chance Cypher 2022: z kim zatańczą Polacy?

Po światowym finale w 2021 roku w Gdańsku , Red Bull BC One World Final wraca do ojczyzny breakingu. Kolejne wydarzenie z udziałem najlepszych b-boys i b-girls odbędzie się 12 listopada w Nowym Jorku . Wystąpią w nim tancerze rozstawieni tzw. dzikimi kartami oraz wyłonieni podczas ostatnich kwalifikacji przed wielkim finałem – tzw. Last Chance Cypher.

Udział w Last Chance Cypher zagwarantowali sobie zwycięzcy krajowych eliminacji, odbywających się na całym świecie. Ci, którzy wypadną na LCC najlepiej, trafią do ścisłej czołówki b-boys i b-girls i zatańczą o tytuł mistrza Red Bull BC One 2022. Wśród nich jest dwójka Polaków!

B-Girl Paulina wygrała w maju polskie eliminacje i z biletem na Last Chance Cypher (pierwszym w swej karierze) powalczy o kolejny światowy finał Red Bull BC One. Debiutowała w nim w roku 2018, na pierwszym, historycznym World Final w Zurichu. Trzy lata później, w Gdańsku, dotarła do drugiej rundy.

Paulina - Red Bull BC One Cypher Poland 2022 © Gniewko Głogowski

B-Boy Wigor – zwycięzca Red Bull BC One Cypher Poland 2022. Reprezentant załogi Cool Kidz Mob leci do Nowego Jorku, by zatańczyć o swój pierwszy światowy finał Red Bull BC One, w pierwszym Last Chance Cypher w swej karierze.

Wigor - Red Bull BC One Cypher Poland 2022 © Gniewko Głogowski

B-Boy Masoom wygrał Red Bull BC One Cypher w Pakistanie. Reprezentuje Chemistry Crew, Masoom i będzie pierwszy przedstawicielem Pakistanu, który zatańczy podczas Last Chance Cypher.

B-boy Masoom © Saad Saeed

B-Girl Camine okazała się najlepszą tancerką podczas Red Bull BC One Cypher w Belgii. To było jej drugie krajowe zwycięstwo, które dało jej przepustkę do Last Chance Cypher – poprzednim razem udało jej się to w 2019 roku.

Camine wygrywa Red Bull BC One Cypher Belgium 2022 © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

B-Boy Mighty Jimm to zwycięzca belgijskiego Red Bull BC One Cypher 2022. Reprezentant ekipy Black wygrywał go w sumie dwukrotnie, więc podczas Last Chance Cypher zatańczy drugi raz w swojej karierze.

Mighty Jimm wygrywa Red Bull BC One Cypher Belgium 2022 © Annika Wallis/Red Bull Content Pool

B-Girl Sina na Last Chance Cypher trafi po wygranej w Red Bull BC One Cypher w Austrii. Zatańczy tym samym o swój drugi występ w światowym finale Red Bull BC One – udało jej się to już w 2020, gdy World Final odbywał się w Salzburgu.

B-Girl Sina wygrywa Red Bull BC One Cypher Austria © Little Shao / Red Bull Content Pool

B-Boy Lil Zoo – mistrz świata Red Bull BC One z 2019 roku i wielokrotny zwycięzca krajowych cypherów – też będzie walczył o udział w kolejnym Red Bull World Final 2022 podczas cyphera ostatniej szansy. Reprezentant ekip Flying Steps i Red Bull BC One All Star trafił do niego po wygraniu austriackich eliminacji.

Lil Zoo - Red Bull BC One World Final 2018 © Little Shao/Red Bull Content Pool

To będzie już trzeci raz, jak B-Girl Vannesa zatańczy w Last Chance Cypher. Tym razem wystąpi w nim po wygraniu portugalskich kwalifikacji.

Vanessa wygrała Red Bull BC One Cypher Portugal © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

B-Boy Deeogo wygrał Red Bull BC One Cypher w Portugali. Dzięk temu po raz pierwszy w karierze wystąpi na Last Chance Cypher.

Deeogo wygrywa Red Bull BC One Cypher Portugal 2022 © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

B-Girl R Ning wygrała Red Bull BC One Cypher w Tajwanie. Występ reprezentantki Gearz Crew na Last Chance Cypher 2022 będzie jej debiutem.

R Ning wygrywa Red Bull BC One Cypher Taiwan 2022 © Garret Clarke/Red Bull Content Pool

B-Boy T Four to zwycięzca Red Bull BC One Cypher Taiwan 2022. Wygrana pozwoli mu po raz pierwszy spróbować swoich sił w Last Chance Cypher.

T Four wygrywa Red Bull BC One Cypher Taiwan 2022 © Garret Clarke/Red Bull Content Pool

B-Girl Roxy miała okazję wystąpić w historycznym, pierwszym finale b-girls Red Bull BC One 2018. W 2022 roku po raz pierwszy zatańczy na Last Chance Cypher, wygrywając wcześniej krajowy cypher w Anglii.

B-Girl Roxy © Little Shao / Red Bull Content Pool

B-Boy Jacks to zwycięzca Red Bull BC One Cypher 2022 na Wyspach Brytyjskich. Wcześniej taka sztuka udała mu się w 2018 roku, więc to będzie jego drugi raz na Last Cypher Chance.

Jacks wygrywa Red Bull BC One Cypher UK 2022 © Amy Heycock/Red Bull Content Pool

B-Girl Jazzy – zwyciężczyni Red Bull BC One Cypher Turkey. Reprezentantka Too Much Underground, w Last Chance Cypher wystąpi po raz pierwszy.

Jazzy wygrywa Red Bull BC One Cypher Turkey 2022 © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Jester , czyli najlepszy b-boy podczas Red Bull BC One Cypher Turkey 2022. Reprezentuje Akatsuki Crew i ma na swoim koncie już siedem zwycięstw w krajowych kwalifikacjach. To będzie też jego piąty w karierze Last Chance Cypher.

Jester wygrywa Red Bull BC One Cypher Turkey 2022 © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

B-Girl Carlota reprezentuje ekipę Break2Mars i wygrała Red Bull BC One Cypher France. Do Nowego Jorku leci zadebiutować na Last Chance Cypher.

Carlota wygrywa Red Bull BC One Cypher France 2022 © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool

Mathis wygrał pojedynek b-boys podczas Red Bull BC One Cypher France. Reprezentant załogi Last Squad nie miał wcześniej okazji sprawdzić się w Last Chance Cypher.

Mathis wygrywa Red Bull BC One Cypher France 2022 © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

B-Girl Alessandrina , z ekipy Marittima Funk, wygrała Red Bull BC One Cypher Italy. Po raz drugi w karierze – poprzednio w 2019 roku. To będzie też jej drugi raz na Last Chance Cypher.

Alessandrina wygrywa Red Bull BC One Cypher Italy 2022 © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

B-Boy Daga , czyli zwycięzca Red Bull BC One Cypher Italy. Reprezentant załogi Last Alive zadebiutuje na Last Chance Cypher.

Daga wygrywa Red Bull BC One Cypher Italy 2022 © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Holy Molly wygrała Red Bull BC One Cypher w Australii. Reprezentuje ekipę Wollongangsterz i będzie pierwszą w historii australijską B-Girl, rywalizującą w ramach Last Chance Cypher.

Holy Molly wygrywa Red Bull BC One Cypher Australia 2022 © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

Kid Tek to najlepszy B-Boy na Red Bull BC One Cypher Australia. Reprezentant załóg Flowtality i Zealous, poleci do Nowego Jorku wziąć udział w pierwszym Last Chance Cypher w swojej karierze.

Kid Tek wygrywa Red Bull BC One Cypher Australia 2022 © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

Bar-B , reprezentantka ekipy 3D, wygrał Red Bull BC One Cypher India i po raz pierwszy spróbuje swych sił w Last Chance Cypher.

B-Girl Bar-B tańczy o finał Red Bull BC One © Focus Sports

Flying Machine , zwycięzca Red Bull BC One Cypher India, wygrał go już czwarty raz w karierze, ale po raz pierwszy wystąpi w Last Chance Cypher. W 2019 roku tańczył na światowym finale Red Bull BC One w swoim ojczystym Mumbaju, ale tam trafił z dziką kartą.

Red Bull BC One World Final 2019: Flying Machine © Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Girl Jazzy Jes wygrała w 2022 roku szwajcarskie eliminacje do finału Red Bull BC One i weźmie udział w Last Chance Cypher, czyli ostatnim przystanku przed tym wydarzeniem, po raz pierwszy w swej karierze.

B-Girl Jazzy Jes © Jean-Christophe Dupasquier

B-Boy Deijva obronił tytuł mistrza Red Bull BC One Cypher Switzerland z 2021 roku i tym razem wystąpi po raz drugi na Last Chance Cypher.

Deijva wygrywa Red Bull BC One Cypher Switzerland 2022 © Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

Baby OG zajął drugie miejsce podczas the Red Bull BC One Cypher w Szwajcarii i nagrodzony dziką kartą też poleci do Nowego Jorku rywalizować w Last Chance Cypher.

B-Boy Baby OG © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

B-Girl Sayora wygrała Red Bull BC One Cypher w Kazachstanie po raz drugi w swojej karierze. Dało jej to też drugi bilet na Last Chance Cypher.

B-Girl Sayora z Kazachstanu © Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Boy Create okazał się najlepszy pośród b-boys na Red Bull BC One Cypher w Kazachstanie. W 2021 roku musiał ustąpić miejsca rewelacyjnemu Amirowi, któremu udało się najpierw wygrać krajowe eliminacje, a potem przejść Last Chance Cypher i wygrać światowy finał Red Bull BC One. B-Boy Create podczas swojego debiutu na tej imprezie ma więc kogo naśladować.

B-Boy CreAte z Kazachstanu © [unknown]

B-Girl Mids wygrała Red Bull BC One Cypher South Africa 2022. Rok wcześniej zajęła w nim drugie miejsce. Teraz w końcu będzie reprezentować RPA podczas Last Chance Cypher.

B-Girl Mids © Mpumelelo Macu

B-Boy The Curse to zwycięzca Red Bull BC One Cypher South Africa. Wygrał go już czwarty raz w swojej karierze, ale na Last Chance Cypher zatańczy po raz drugi.

B-Boy The Curse © Wayne Reiche

B-Girl Pela wygrała wenezuelski Red Bull BC One Cypher. Członkini zespołu Latinas wystąpi na Last Chance Cypher po raz pierwszy.

Pela wygrywa Red Bull BC One Cypher Venezuela 2022 © Michael Davis

B-Boy Ilustre Rock wygrał Red Bull BC One Cypher Venezuela 2022. Reprezentant ekip Risk Boys i Team Vinotinto, zadebiutuje wkrótce na Last Chance Cypher.

Ilustre Rock wygrywa Red Bull BC One Cypher Venezuela 2022 © Michael Davis

B-Girl Cruxy to zwyciężczyni Red Bull BC One Cypher Nigeria. Będzie tym samym pierwszą tancerką z tego kraju, która weźmie udział w Last Chance Cypher i zawalczy o światowy finał Red Bull BC One.

Cruxy wygrywa Red Bull BC One Cypher Nigeria 2022 © Chris Onah

B-Boy Midnight to najlepszy tancerz podczas Red Bull BC One Cypher Nigeria. Wygrywając zawody, leci teraz na swój pierwszy Last Chance Cypher.

Midnight wygrywa Red Bull BC One Cypher Nigeria 2022 © Chris Onah

B-Girl Jojo wygrała Red Bull BC One Cypher Germany 2022. Udział w Last Chance Cypher będzie jej pierwszym w karierze.

Jojo wygrywa Red Bull BC One Cypher Germany © Eva Berten / Red Bull Content Pool

B-Boy Chau-Lin wygrywając Red Bull BC One Cypher Germany 2022, zadebiutuje teraz na Last Chance Cypher.

Chau-Lin wygrywa Red Bull BC One Cypher Germany 2022 © Eva Berten / Red Bull Content Pool

B-Girl Cha-Ja po tym, jak w 2021 roku zajęła drugie miejsce, w 2022 wreszcie wygrała Red Bull BC One Cypher Holland. Dzięki temu po raz pierwszy w karierze zatańczy na Last Chance Cypher.

B-Girl Cha-Ja © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

B-Boy Ozzi , reprezentant ekipy Underdogz, wygrał Red Bull BC One Cypher Holland 2022. Zatańczy tym samym po raz pierwszy na Last Chance Cypher.

Ozzi wygrywa Red Bull BC One Cypher Holland 2022 © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

B-Girl Maia wygrywając Red Bull BC One Cypher Brazil 2022, zadebiutuje teraz na Last Chance Cypher w Nowym Jorku.

Maia wygrywa Red Bull BC One Cypher Brazil 2022 © Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Boy Leony , zwycięzca Red Bull BC One Cypher Brazil 2022, leci do Nowego Jorku, by wystąpić w trzecim Last Chance Cypher w swojej karierze. W 2016 roku podczas ostatnich kwalifikacji przed światowym finałem Red Bull BC One okazał się najlepszy.

Leony wygrywa Red Bull BC One Cypher Brazil 2022 © Little Shao / Red Bull Content Pool

B-Boy Gusen to zwycięzca Red Bull BC One Cypher China 2022. Reprezentant ekip Dragon Style i Juice, zatańczy na Last Chance Cypher po raz pierwszy.

Gusen wygrywa Red Bull BC One Cypher China 2022 © XiaoGang

B-Girl Plus One wygrała Red Bull BC One Cypher China 2022. Reprezentuje załogę TNT i zatańczy podczas Last Chance Cypher po raz pierwszy.

Plus One wygrywa Red Bull BC One Cypher China 2022 © XiaoGang

B-Girl Sidi wygrała Red Bull BC One Cypher Greece 2022 i po raz drugi zatańczy na Last Chance Cypher. W 2021 roku miała okazję wystąpić na światowym finale Red Bull BC One w Gdańsku, wchodząc do niego z dziką kartą.

Sidi wygrywa Red Bull BC One Cypher Greece 2022 © Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Boy Onel wygrał Red Bull BC One Cypher Greece i po raz trzeci zatańczy w Last Chance Cypher. W 2019 roku występował już na Red Bull BC One World Final w Mumbaju, wskakując do niego z dziką kartą.

Onel wygrywa Red Bull BC One Cypher Greece 2022 © Little Shao/Red Bull Content Pool

B-Girl Furia wygrała Red Bull BC One Cypher Spain 2022. Reprezentantka ekipy MZK zatańczy podczas Last Chance Cypher o światowy finał po raz pierwszy w karierze.

B-Girl Furia wygrywa Red Bull BC One Spain 2022 © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

B-Boy Mini Joe wygrał Red Bull BC One Cypher Spain 2022. Reprezentant ekip XVII Generation oraz First Class Dream Team, zatańczy na Last Chance Cypher po raz drugi.

Mini Joe wygrywa Red Bull BC One Cypher Spain 2022 © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

B-Girl Sunny zwyciężyła w Red Bull BC One Cypher USA 2022, wcześniej wygrywając m.in. imprezy Outbreak Europe i WDSF. Ma też na swoim koncie finały Red Bull BC One – w 2018 i 2020 roku. Występ na Last Chance Cypher będzie jednak jej debiutem.

B-Girl Sunny © Carlo Cruz

B-Boy Ali to zwycięzca Red Bull BC One Cypher USA 2022. Reprezentantowi ekip Body Roc i MZK po raz pierwszy udała się ta sztuka i po raz pierwszy zatańczy teraz na Last Chance Cypher.

B-Boy Ali © Carlo Cruz

B-Girl Yurie wygrała Red Bull BC One Cypher Japan 2022. Członkini załóg Queen of Qweens, Floor Freaks i Real Crime wystąpi na Last Chance Cypher po raz pierwszy.

Yurie wygrywa Red Bull BC One Cypher Japan 2022 © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

B-Boy Issin wygrał Red Bull BC One Cypher Japan 2022. Reprezentant Body Carnival, Okayama B-Boyz i Never Enough Crew, zadebiutuje teraz na Last Chance Cypher.

Issin wygrywa Red Bull BC One Cypher Japan 2022 © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

B-Girl El Mamouny to najlepsza tancerka Red Bull BC One Cypher Morocco 2022. Wcześniej wygrała krajowe eliminacje w 2019 roku i na Last Chance Cypher zatańczy po raz drugi.

El Mamouny wygrywa Red Bull BC One Cypher Morocco 2022 © Zayane Zakaria

B-Boy Cri6 to zwycięzca Red Bull BC One Cypher Morocco 2022. Reprezentant ekipy El Mouwahidine, wygrywał już krajowe eliminacje w 2015 roku, w 2018 występował też na światowym finale Red Bull BC One. Podczas Last Chance Cypher zatańczy jednak po raz pierwszy.

Cri6 wygrywa Red Bull BC One Cypher Morocco 2022 © Zayane Zakaria