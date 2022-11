Każdy chciał tańczyć jak oni. Teraz cały świat znowu patrzy na Nowy Jork

Red Bull BC One World Final For its 19th edition, the Red Bull BC One World …

19. edycja Światowego Finału Red Bull BC One powraca do Nowego Jorku. W kolebce hip-hopu najlepsi b-boys i b-girl rywalizować będą w pojedynkach jeden na jeden o tytuł mistrza świata breakingu.

Sammy “Samurai” Davila peaks his head in the back row