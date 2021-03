Polska gospodarzem Red Bull BC One World Final 2021!

Światowe finały Red Bull BC One w Polsce to świetne pole do wymiany umiejętności. Polscy tancerze spotkają się z uczestnikami z całego świata i dzięki temu będą mogli się rozwijać

Światowe finały Red Bull BC One w Polsce to świetne pole do wymiany umiejętności. Polscy tancerze spotkają się z uczestnikami z całego świata i dzięki temu będą mogli się rozwijać

Światowe finały Red Bull BC One w Polsce to świetne pole do wymiany umiejętności. Polscy tancerze spotkają się z uczestnikami z całego świata i dzięki temu będą mogli się rozwijać

Polskie eliminacje do światowego finału w Gdańsku

. Otrzymają oni dzikie karty i zostaną zaproszeni do finałowej 16-stki na Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie. Finałowy skład krajowego Cyphera uzupełnią jeszcze najlepsi tancerze z otwartych eliminacji, które odbędą się również bezpośrednio przed finałowym starciem w Krakowie.

Podczas City Cypherów w Gdańsku i Warszawie wyłonionych zostanie po czterech najlepszych b-boyów i dwie najlepsze b-Girls . Otrzymają oni dzikie karty i zostaną zaproszeni do finałowej 16-stki na Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie. Finałowy skład krajowego Cyphera uzupełnią jeszcze najlepsi tancerze z otwartych eliminacji, które odbędą się również bezpośrednio przed finałowym starciem w Krakowie.

Podczas City Cypherów w Gdańsku i Warszawie wyłonionych zostanie po czterech najlepszych b-boyów i dwie najlepsze b-Girls . Otrzymają oni dzikie karty i zostaną zaproszeni do finałowej 16-stki na Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie. Finałowy skład krajowego Cyphera uzupełnią jeszcze najlepsi tancerze z otwartych eliminacji, które odbędą się również bezpośrednio przed finałowym starciem w Krakowie.

Każdy z uczestników może wziąć udział we wszystkich trzech otwartych eliminacjach do Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie, pod warunkiem, że wcześniej nie uzyskał/a już awansu do finałowej stawki.

Każdy z uczestników może wziąć udział we wszystkich trzech otwartych eliminacjach do Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie, pod warunkiem, że wcześniej nie uzyskał/a już awansu do finałowej stawki.

Każdy z uczestników może wziąć udział we wszystkich trzech otwartych eliminacjach do Red Bull BC One Cypher Poland w Krakowie, pod warunkiem, że wcześniej nie uzyskał/a już awansu do finałowej stawki.