Najlepsze momenty z Red Bull BC One World Final w Nowym Jorku

W finale Red Bull BC One każdego roku występują tancerze z całego świata. Część z nich trafia tam z rozstawienia, z tzw. dzikimi kartami, część z lokalnych eliminacji, rozgrywanych w kilkudziesięciu krajach. Sama wygrana w krajowym cypherze to jednak dopiero połowa sukcesu. Żeby trafić do ścisłego, finałowego top16, trzeba jeszcze tuż przed samym wielkim finałem zatańczyć w Last Chance Cypher. Kto wypada w nim najlepiej – tańczy dalej.

. Dawali z siebie wszystko, ale ich przygoda z finałem Red Bull BC One kończyła się właśnie na „cypherze ostaniej szansy”. Kończyła, aż do zeszłego roku. W 2022 wreszcie udało się pokonać i tę barierę – zarówno występujący wśród b-boys Wigor, jak i rywalizująca z b-girls Paulina, jako pierwsi tancerze z Polski przeszli Last Chance Cypher i trafili do finałowego topu. Jeszcze raz wielkie brawa!