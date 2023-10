B-Girl Ami i B-Boy Hong 10 wygrywają Światowy Finał Red Bull BC One 2023

Światowy Finał Red Bull BC One w Paryżu 20. Światowy Finał Red Bull BC One za nami. Na Stade Roland-Garros w Paryżu najlepsi okazali się: Ami wśród b-girls i Hong 10 pośród b-boys. W każdej chwili możesz włączyć powtórkę tego wydarzenia.

Zobacz powtórkę Światowego Finału Red Bull BC One w Paryżu

Najlepsi b-boys i b-girls w fascynujących pojedynkach 1 na 1 - oto 20. Światowy Finał Red Bull BC One! Kto okaże się najlepszy w Paryżu? Oglądaj z nami!

, gdzie odbyły się pierwsze na świecie mistrzostwa w pojedynkach nie ekip, a tancerzy rywalizujących ze sobą w formule jeden na jeden. Wzięło w nich udział 16 b-boyów, reprezentujących m.in. Niemcy, Hiszpanię, Francję, Japonię czy Stany Zjednoczone. 19 lat później finał Red Bull BC One dzieli się już na dwie części – w jednej o tytuł mistrzowski tańczą najlepsi na świecie b-boys, w drugiej – najlepsze b-girls.

Tegoroczny Red Bull BC One World Final był już 20. w historii.

. Przedstawiciel ekipy CoolKidz Mob trafił bezpośrednio do ścisłego top16 wyróżniony dziką kartą. Co roku przyznawana jest wybranej grupie wyróżniających się na scenie tancerzy.

Jak to się stało, że zaczął uprawiać breaking? Dlaczego pokochał taniec? Zobacz inspirującą historię B-Boya Wigora.

„Polski” skład na ten finał mógł być większy, ale biorącym udział w ostatnim przystanku kwalifikacyjnym – tzw. cypherze ostatniej szansy (Last Chance Cypher) – B-Girl Paulinie i B-Boyowi Kangurowi, nie udało się przejść dalej. Oczy fanów breakingu z naszego kraju skierowane więc były tego wieczoru przede wszystkim na Wigora. Jego przygoda z Red Bull BC One World Final w Paryżu rozpoczęła się od pojedynku z reprezentantem Francji – Danym Dannem. Niestety, podobnie jak przed rokiem – kiedy występował w swoim pierwszym światowym finale, w Nowym Jorku – odpadł już w pierwszej rundzie. Dany Dann, mocno wspierany przez publiczność w Paryżu, wyszedł z tego pojedynku z jednogłośnym wyborem jury.

Podobne wnioski wyciągnął ze swojego drugiego finału Red Bull BC One sam Wigor. „Przed występem w Paryżu finałem bardzo chciałem skupić się na przygotowaniu kondycyjnym i fizycznym, ale niestety po pierwszej rundzie odcięło mi nogi i miałem ciężko z dwiema następnymi. Ale podchodzę do tego tak, że jestem jeszcze młody, zbieram dzisiaj doświadczenia i wierzę, że w przyszłości uda mi się zajść dużo dalej”. Na pewno.

Red Bull BC One World Final 2023: B-Boy Wigor

(wygrywał w 2006 i 2013). W drugim półfinale – B-Boy Phil Wizard okazał się lepszy od B-Boya Issina. W decydującym starciu wieczoru górą był już reprezentant Korei Południowej – w wieku 39 lat zdobywając swój trzeci pas mistrzowski. Do tej pory taka sztuka udała się tylko

Przeciwnik Wigora dotarł do półfinału, w którym pokonał go dopiero dwukrotny mistrz Red Bull BC One,

. Więcej szczęścia miała druga rewelacja ubiegłorocznego finału – B-Girl 671 – której udało się pokonać B-Girl Nickę. Finałowe starcie należało jednak do Ami. Tym samym Japonka stała się pierwszą b-girl w historii z dwoma mistrzowskimi pasami Red Bull BC One.