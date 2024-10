Poznaj b-girls zaproszone na Światowy Finał Red Bull BC One 2024

, w którym rywalizować będzie 16 najlepszych b-girls z całego świata. Część z nich wystąpi w finale po wygraniu krajowych eliminacji oraz przejściu ostatniego przystanku, tzw. Last Chance Cypher, który odbędzie się tuż przed World Final. Pozostałe miejsca w top16 zajmą tancerki wyróżnione dzikimi kartami. Co roku są wśród nich byłe mistrzynie Red Bull BC One oraz najciekawsze talenty na tanecznej sceny. Nie inaczej będzie 6 grudnia w Rio de Janeiro.

w wieku 13 lat, zachęcona do tego przez brata, który tańczył już ze swoją ekipą. Jak wspomina, poprosiła go, by nauczył ją podstaw tańca, a później zaczęła rozwijać swoje umiejętności i styl. Dziś San Andrea porównuje swój breaking do tworzenia obrazu – pełnego różnych form i kolorów. A pytana, co ją cały czas w tym tańcu nakręca, mówi: „głód i pasja do bogatej hip-hopu, czym ta kultura zachwyciła mnie na początku”.

Reprezentantka Japonii, która w zeszłym roku trafiła do Światowego Finału Red Bull BC One, przechodząc kwalifikacje ostatniej szansy, Last Chance Cypher. Jej przygoda z breakingiem rozpoczęła się w wieku 10 lat, kiedy zobaczyła w telewizji, jak jej rodak B-Boy Aichi kręci się na głowie. „Też chciałam robić takie headspiny!” - wspomina. W 2024 roku znowu zatańczy w top16 Red Bull World Final, ale już bezpośrednio, dzięki zaproszeniu z dziką kartą. I ma już na to konkretny plan. „Najważniejszą rzeczą, jaką chcę pokazać podczas tegorocznego finału jest czysta energia z tańca oraz że możesz w nim łączyć wiele różnorodnych stylów”.

B-Girl Toquinha rozpoczęła swoją taneczną podróż w 2015 roku, zapisując się na pierwsze zajęcia w São Paulo w Brazylii. Zaczęła od nauki hip-hopu i brazylijskich stylów tańca, ale na dobre zakochała się dopiero w breakingu. I ta miłość trwa do dziś, przez lata przynosząc jej wiele międzynarodowych tytułów oraz miejsce w brazylijskiej drużynie narodowej breakingu. Toquinha tańczyła też już w Red Bull BC One World Final, przechodząc do elitarnego top16 z kwalifikacji Last Chance Cypher. W tym roku wraca na Światowy Finał, by z dumą reprezentować w Rio de Janeiro swój kraj.

