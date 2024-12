Kibicuj Polakom i oglądaj transmisję z Red Bull BC One World Final 2024!

Red Bull BC One World Final 2024 Brazylijskie Rio staje się w 2024 roku stolicą najlepszego breakingu. 7 grudnia odbędzie się tam Światowy Finał Red Bull BC One - już 21. w historii! Oglądaj transmisję live na tej stronie!

W grudniu Rio de Janeiro gości światową elitę breakingu, czyli b-boys i b-girls rywalizujących w pojedynkach 1 na 1 o tytuł mistrza świata Red Bull BC One. Najważniejsze wydarzenie – Światowy Finał – zaplanowano na 7 grudnia. Ale przed nim też będzie się działo! Zobacz, co cię czeka i jak możesz oglądać najlepszych tancerzy na kanałach Red Bulla.

