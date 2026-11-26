Bezpośrednia transmisja w niedzielę, 29 listopada od godziny 23:30 - w Red Bull TV oraz na kanałach Red Bull BC One na YouTube i TikToku .

Gdzie odbywa się Red Bull BC One World Final 2026?

Ameryka Północna dotychczas gościła dwukrotnie, ale za każdym razem były to Stany Zjednoczone. W 2026 roku stolicą światowego breakingu po raz pierwszy będzie Kanada – dokładnie Toronto i Mattamy Athletic Centre. To historyczny kompleks sportowo-widowiskowy, w którym jeszcze w 1999 roku mecze rozgrywała drużyna hokejowa NHL – Toronto Maple Leafs.

Kto tańczy w Red Bull BC One World Final?

W 2026 roku stolica światowego breakingu przenosi się na północ. Toronto w Kanadzie po raz pierwszy w historii Red Bull BC One jest stolicą wielkiego World Final!

W top16 zatańczą b-boys i b-girls zaproszeni do finału z dzikimi kartami oraz najlepsi tancerze z Last Chance Cypher, który odbędzie się tuż przed Red Bull BC One World Final. Obecnych tytułów mistrzów świata bronić będą: B-Girl Riko i B-Boy Issin, reprezentanci Japonii.

Dzikie karty b-boys

Hiro10 (Japonia)

Jet Leg (Włochy)

Phil Wizard (Kanada)

Issin (Japonia)

Dzikie karty b-girls

Riko (Japonia)

Vortechs (USA)

Emma (Kanada)

India (Holandia)

Syssy (Francja)

1 min Red Bull BC One World Final 2026 w Toronto! Po raz pierwszy w Kanadzie! Oglądaj relację live z Red Bull BC One World Final! Już 29 listopada najlepsi b-boys i b-girls zatańczą w emocjonujących bitwach 1 na 1. O tytuły nowych mistrzów świata!

Kto sędziuje Red Bull BC One World Final 2026?

Taneczne pojedynki 1 na 1 ocenia na żywo piątka zaproszonych jurorów. Nie ma więc mowy o remisach i dogrywkach – po każdej bitwie b-boys i b-girls musi zostać wskazany zwycięzca. Podczas Red Bull BC One World Final 2026 w Toronto o tym, kto tańczy dalej i ostatecznie zostaje mistrzem decydują:

Ken Swift

Gizmo

Kate

Brahim

Lil G

Bitwy podczas Red Bull BC One World Final w Toronto będą naprawdę zacięte! © Little Shao / Red Bull Content Pool

Co warto wiedzieć o Red Bull BC One World Final 2026?

Broniąca tytułu z 2025 roku z Tokio B-Girl Riko, jeśli wygra w Toronto, może zostać drugą tancerką w historii, która zdobędzie tytuł mistrzowski dwa lata z rzędu.

Jeżeli najlepsza w top16 okaże się reprezentująca Holandię India – wówczas będzie pierwszą b-girl, której uda się zdobyć tytuł mistrzowski aż trzy razy! Wcześniej wygrywała finały Red Bull BC One w 2022 i 2024 roku (miała zaledwie 16 lat, kiedy zdobyła swój pierwszy tytuł!).

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Pośród b-boys, wielką ochotę na zdobycie mistrza ma Phil Wizard – pierwszy b-boy, który zdobył olimpijskie złoto. I już dwukrotnie otarł się o mistrzowski pas Red Bull BC One – przegrywając decydujące, finałowe walki w 2021 (z Amirem) i 2023 (z Hong10) roku.

Zobacz potwórkę finału Red Bull BC One 2025

Red Bull BC One World Final 2025 Tokio Najlepsi na świecie b-boys i b-girls walczą o najważniejszy tytuł w pojedynkach 1 na 1