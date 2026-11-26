- Bezpośrednia transmisja w niedzielę, 29 listopada od godziny 23:30 - w Red Bull TV oraz na kanałach Red Bull BC One na YouTube i TikToku.
Gdzie odbywa się Red Bull BC One World Final 2026?
Ameryka Północna dotychczas gościła dwukrotnie, ale za każdym razem były to Stany Zjednoczone. W 2026 roku stolicą światowego breakingu po raz pierwszy będzie Kanada – dokładnie Toronto i Mattamy Athletic Centre. To historyczny kompleks sportowo-widowiskowy, w którym jeszcze w 1999 roku mecze rozgrywała drużyna hokejowa NHL – Toronto Maple Leafs.
Kto tańczy w Red Bull BC One World Final?
W 2026 roku stolica światowego breakingu przenosi się na północ. Toronto w Kanadzie po raz pierwszy w historii Red Bull BC One jest stolicą wielkiego World Final!
W top16 zatańczą b-boys i b-girls zaproszeni do finału z dzikimi kartami oraz najlepsi tancerze z Last Chance Cypher, który odbędzie się tuż przed Red Bull BC One World Final. Obecnych tytułów mistrzów świata bronić będą: B-Girl Riko i B-Boy Issin, reprezentanci Japonii.
Dzikie karty b-boys
- Hiro10 (Japonia)
- Jet Leg (Włochy)
- Phil Wizard (Kanada)
- Issin (Japonia)
Dzikie karty b-girls
- Riko (Japonia)
- Vortechs (USA)
- Emma (Kanada)
- India (Holandia)
- Syssy (Francja)
1 min
Red Bull BC One World Final 2026 w Toronto!
Po raz pierwszy w Kanadzie! Oglądaj relację live z Red Bull BC One World Final! Już 29 listopada najlepsi b-boys i b-girls zatańczą w emocjonujących bitwach 1 na 1. O tytuły nowych mistrzów świata!
Kto sędziuje Red Bull BC One World Final 2026?
Taneczne pojedynki 1 na 1 ocenia na żywo piątka zaproszonych jurorów. Nie ma więc mowy o remisach i dogrywkach – po każdej bitwie b-boys i b-girls musi zostać wskazany zwycięzca. Podczas Red Bull BC One World Final 2026 w Toronto o tym, kto tańczy dalej i ostatecznie zostaje mistrzem decydują:
- Ken Swift
- Gizmo
- Kate
- Brahim
- Lil G
Co warto wiedzieć o Red Bull BC One World Final 2026?
Broniąca tytułu z 2025 roku z Tokio B-Girl Riko, jeśli wygra w Toronto, może zostać drugą tancerką w historii, która zdobędzie tytuł mistrzowski dwa lata z rzędu.
Jeżeli najlepsza w top16 okaże się reprezentująca Holandię India – wówczas będzie pierwszą b-girl, której uda się zdobyć tytuł mistrzowski aż trzy razy! Wcześniej wygrywała finały Red Bull BC One w 2022 i 2024 roku (miała zaledwie 16 lat, kiedy zdobyła swój pierwszy tytuł!).
Pośród b-boys, wielką ochotę na zdobycie mistrza ma Phil Wizard – pierwszy b-boy, który zdobył olimpijskie złoto. I już dwukrotnie otarł się o mistrzowski pas Red Bull BC One – przegrywając decydujące, finałowe walki w 2021 (z Amirem) i 2023 (z Hong10) roku.
Zobacz potwórkę finału Red Bull BC One 2025
Red Bull BC One World Final 2025 Tokio
Najlepsi na świecie b-boys i b-girls walczą o najważniejszy tytuł w pojedynkach 1 na 1