Issin i Riko prezentują swoje pasy mistrzowskie po zwycięstwie w światowym finale Red Bull BC One 2025, który odbył się 9 listopada w Tokio w Japonii.
Breaking

Historyczny japoński dublet. Riko i Issin nowymi mistrzami Red Bull BC One

Rok temu podwójne zwycięstwo holenderskich tancerzy, teraz górą b-boy i b-girl z Japonii. I to na swojej ojczystej ziemi! Zobacz powtórkę Red Bull BC One World Final z Tokio.
Autor: Tomek Doksa
Red Bull BC One World Final 2025: Tokio

To już 22. Światowy Finał Red Bull BC One! 9 listopada 2025 r. najlepsi na świecie b-boys i b-girls tańczyli w Tokio w emocjonujących pojedynkach 1 na 1. Zobacz tutaj powtórkę.

Issin

A fearless young b-boy from Okayama, Japan, Issin is a Red Bull BC One champion on a mission to leave his mark on the global dance scene.

Nie było dotąd takiego finału w historii Red Bull BC One. Zdarzało się wygrywać tancerzom finały rozgrywane na ich rodzinnej ziemi (Japończyk Issei w 2016 w Nagoi, Holender Menno w 2017 w Amsterdamie, Amerykanin Victor w 2022 w Nowym Jorku), ale nigdy nie udała się ta sztuka b-boyowi i b-girl jednocześnie. Przed rokiem, Światowy Finał Red Bull BC One wygrali co prawda reprezentaci jednego kraju - Menno i India z Holandii, ale zrobili to w Rio de Janeiro. Dopiero teraz nową kartę w historii najbardziej prestiżowych pojedynków 1 na 1 w świecie breakingu zapisali Riko i Issin.

Red Bull BC One World Final 2025 Tokio

Najlepsi na świecie b-boys i b-girls walczą o najważniejszy tytuł w pojedynkach 1 na 1

W kraju kwitnących b-boys i b-girls

Podczas 22. finału Red Bull BC One w Tokio Japonia miała aż sześciu reprezentantów swojego kraju. Wśród b-boys tańczyli: mistrz z 2020 roku Shigekix, Issin, Haruto i Hiro10. Wśród b-girls: Riko i Ayu. O ile Ayu podzieliła los jedynej Polki w finale - B-Girl Julianny - i odpadła już w pierwszej rundzie, tak jej pozostali znajomi szli dalej jak burza. Niesieni aplauzem publiczności w kultowej arenie sumo Ryogoku Kokugikan, dotarli aż do najważniejszych pojedynków wieczoru. W pierwszym półfinale Issin pokonał swojego rodaka Shigekixa, w drugim Haruto okazał się lepszy od reprezentującego Wenezuelę Mighty Jake'a. Ustawiając tym samym kolejne japońskie starcie w finale. Wśród b-girls z kolei Riko przebojowo pokonała najpierw Starry, potem Syssy i w decydującej walce zmierzyła się z Niką z Litwy.
B-Girl Riko pokazuje swój pas mistrzowski Red Bull BC One podczas wydarzenia 2025 w Tokio, otoczona żywymi japońskimi lampionami i kultowym brandingiem Red Bulla.

Riko z pasem Red Bull BC One World Final 2025

To niesamowite uczucie. Wygrać tutaj, w Japonii i przed tym tłumem, to coś, czego nigdy nie zapomnę!
Riko
Riko po finale mówiła: "Fizycznie trzymałam się mojej zwykłej rutyny treningowej, ale mentalnie musiałam zrobić więcej niż zwykle, ponieważ to Red Bull BC One - jedne z najtrudniejszych zawodów na świecie. Wiedziałem, że muszę dać z siebie wszystko i to nastawienie naprawdę dziś się opłaciło".
B-Boy ISSIN trzyma kultowy pas Red Bull BC One World Final w Tokio, 2025 r., z żywym tłem wydarzenia i japońskimi lampionami podkreślającymi energię zawodów breakdance.

B-Boy Issin w końcu wygrał Red Bull BC One World Final

Kiedy byłem dzieckiem, moim marzeniem było wygrać Red Bull BC One
Issin
W finałowej walce b-boys spotkali się Issin i Haruto - koledzy z legendarnej ekipy Body Carnival, która słynie z wyjątkowej kreatywności i posiada w swoim składzie imponującą listę legendarnych już postaci z finałów Red Bull BC One. Issin opowiadał, że był tego wieczoru gotów świętować zwycięstwo Haruto, bo - jak mówił - "jest dla mnie jak brat", ale ostatecznie to on celebrował wygraną w 22. Red Bull BC One World Final.
B-Girl Riko z Japonii podczas światowego finału Red Bull BC One w Ryogoku Kokugikan Sumo Arena w Tokio, Japonia, 9 listopada 2025 r.

B-Girl Riko w drodze po tytuł Red Bull BC One

B-Boy Issin z Japonii rywalizuje z B-Boyem Haruto z Japonii podczas światowego finału Red Bull BC One w Ryogoku Kokugikan Sumo Arena w Tokio, Japonia, 9 listopada 2025 r.

B-Boy Issin zachwycił podczas finału Red Bull BC One w Tokio

Polska w finale

Plan maksimum: trzech reprezentantów Polski w Red Bull BC One World Final 2025. Plan minimum: jedna reprezentantka. Tak to wyglądało jeszcze przed wylotem b-boys i b-girls do Tokio. Ostatecznie w wielkim finale wystąpiła tylko B-Girl Julianna, zaproszona do top16 z dziką kartą. B-Girl Paulina i B-Boy Jee Ess walczyli o przejście do World Final jeszcze na ostatnim przystanku, Last Chance Cypher, ale nie udało im się zakwalifikować do najważniejszych szesnastek.
B-Girl Julianna w pojedynku z Sissy w finale Red Bull BC One World Final

B-Girl Julianna w pojedynku z Sissy w finale Red Bull BC One World Final

B-Girl Julianna w pierwszej rundzie Red Bull BC One World Final 2025 w Tokio trafiła na Syssy. Tą samą, która do finałowego top16 przeszła przebojem z rozgrywającego się dwa dni wcześniej Last Chance Cypher. Reprezentantka Francji okazała się lepsza od Polki, a jej droga po mistrzowski pas zatrzymała się dopiero na półfinale, gdzie pokonała ją późniejsza mistrzyni, B-Girl Riko z Japonii.
Julianna już po finale napisała na swoim Instagramie: „Otrzymanie tego zaproszenia było dla mnie ogromną motywacją, zwłaszcza że w marcu tego roku doznałam poważnego urazu kręgosłupa, który wykluczył mnie nie tylko z treningów, ale i z życia w ogóle. (…) Byłam załamana myślą, że nie będę mogła wziąć udziału w polskim Cypherze, a potem, w drodze na rehabilitację, dostałam telefon i zostałam zaproszona prosto na World Final. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo mnie to podniosło na duchu. Tak ciężko pracowałam, żeby dojść do siebie i przygotować się – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To była piękna, ale i trudna podróż. Wypłakałam mnóstwo łez, ale było warto. Okazało się to niesamowicie silnym doświadczeniem – to był mój pierwszy raz na tak wielkiej scenie, a co najważniejsze – naprawdę się tam cieszyłam i myślę, że to było jasne. Gdybyś powiedział mi dziesięć lat temu, że kiedyś tak będzie wyglądało moje życie, prawdopodobnie posikałabym się ze szczęścia. Dziękuję, wszechświecie – po prostu, bardzo dziękuję”.
B-Girl Julianna zatańczyła w top16 finału Red Bull BC One 2025

B-Girl Julianna zatańczyła w top16 finału Red Bull BC One 2025

Do zobaczenia w Toronto!

Kolejny już zaplanowano na 29 listopada 2026 w Toronto. Będzie to pierwszy raz w historii, gdy Kanada stanie się stolicą światowego breakingu i gościć będzie finalistów Red Bull BC One. Czy znajdą się wśród nich Polacy? I jak daleką zajdą? Trzymajmy kciuki, by i oni zapisali nowy rozdział w historii tego wydarzenia.

Red Bull BC One World Final 2025: Tokio

To już 22. Światowy Finał Red Bull BC One! 9 listopada 2025 r. najlepsi na świecie b-boys i b-girls tańczyli w Tokio w emocjonujących pojedynkach 1 na 1. Zobacz tutaj powtórkę.

Issin

A fearless young b-boy from Okayama, Japan, Issin is a Red Bull BC One champion on a mission to leave his mark on the global dance scene.

