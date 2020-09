"Ale o co chodzi?" – skąd pomysł na Red Bull Bez Łańcucha?

Aaron Gwin to jeden z najlepszych zjazdowców wszech czasów. Koniec kropka. Sprawa nie podlega dyskusji. Na swoim koncie ma wiele tytułów Mistrza Świata, zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a co najciekawsze jest to jedyny człowiek na świecie, któremu udało się wygrać zawody PŚ MTB jadąc na rowerze z zerwanym łańcuchem.

Video - Gwin bez łańcucha

Hejterzy powiedzą że to fejk, albo przynajmniej, że trasa w Leogangu jest łatwa, a amortyzacja w rowerze pozbawionym łańcucha działa płynniej i jest dużo bardziej czuła. Zgoda (oczywiście co do amortyzacji, bo pierwsze dwie kwestie to totalna bujda). Jednak jazda bez łańcucha oznacza brak możliwości pedałowania, a co za tym idzie wygenerowania dodatkowej prędkości i naprawienia popełnionych błędów. Jadąc bez napędu trzeba nie tylko bardzo rozważnie używać hamulców, ale również jechać dużo płynniej i pracować jeszcze mocniej, niż w przypadku "normalnego przejazdu".

Red Bull Bez Łańcucha - Nietypowe zawody na zakończenie rowerowego sezonu!

Red Bull Bez Łańcucha 2018 © Ewa Kania / www.facebook.com/pstrykaniafoto/ 01 / 09

Małopolska Joy Ride Zakończenie Sezonu to impreza, która odbywa się od 14 lat. To już tradycja, że sezon, rozpoczyna się z przytupem na festiwalu w Kluszkowcach, a kończy właśnie na zakopiańskiej Harendzie. 4 lata temu podczas trwającej trzy dni rowerowej imprezy, zorganizowano pierwszą edycję zawodów "Red Bull Bez Łańuchca". Na starcie trasy zjazdowej zameldowało się kilkunastu riderów, ale już rok później, do walki o czołowe lokaty stanęła ponad 100 zawodników i zawodniczek z całej Polski.

Rywalizacja na rowerach pozbawionych napędów to, według większości riderów, doskonała zabawa. Rower zachowuje się nieco inaczej, a przez brak możliwości "dokorbowania" trasa zmienia się nie do poznania. Nie ma już miejsc, w których można nadrobić stracony czas dzięki "stalowej łydzie". Pojawiają się za to przeszkody, na których trzeba odpuścić hamulec i poradzić sobie z prędkością, której nie osiągało się w przypadku "normalnego" przejazdu. Kto hamuje - ten przegrywa. Proste? No, nie do końca!

Nagrody

Sezon powoli dobiega końca, więc niedługo rozpoczną się rowerowe wyprzedaże. Jeśli zastanawiacie się, skąd wziąć kasę na części, albo nowy komplet ciuchów, to zdecydowanie polecamy wam start w zawodach Red Bull Bez Łańcucha. Najlepsi trzej mężczyźni i najlepsze trzy kobiety, poza wieczną chwałą i sławą oraz mistrzowskimi tytułami, otrzymają od organizatorów konkretny zastrzyk gotówy! No i jeszcze ten piękny czek! Kto by nie chciał mieć takiego na ścianie?

Robert Piekara Bez Łańcucha © Ewa Kania

Harmonogram zawodów i pakiet informacji:

Zawody Red Bull bez Łańcucha 2020 odbędą się w niedzielę 20 września podczas Małopolska Joy Ride Zakończeniu Sezonu. Link do zapisów oraz harmonogram imprezy znajdziesz poniżej.

Piątek 18.09.2020

11:00 – 19:00 – Trening JOY RIDE Downhill

10:00 – 14:00 – KÄRCHER Dual Slalom - Treningi

14:00 – 16:00 – KÄRCHER Dual Slalom – Eliminacje

17:00 – 19:00 – KÄRCHER Dual Slalom – Finały (single run) (minuta jeden przejazd czasowo)

20:00 - Rozdanie nagród Karcher Dual Slalom

Sobota 19.09.2020

9:00 - 13:00 - Trening JOY RIDE Downhill

13:00 - 14:00 - Trening JOY RIDE Downhill – TYLKO dla zawodników licencjonowanych

14:30 - 17:00 - Eliminacje JOY RIDE Downhill

17:00 - 17:40 - Konkurs na najlepsze przebranie

18:30 - 19:30 - Whip Contest + Pokaz sztucznych ogni

20:00 – 21:30 – Finał JOY RIDE Downhill

22:00 – 22:30 – Rozdanie nagród

Niedziela 20.09.2020