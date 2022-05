To była 11. edycja kultowej imprezy, która co roku organizowana jest na górze Wdżar. Mamy wrażenie, że w tym sezonie doszło do prawdziwego przełomu, bo lokalna ekipa, która od lat starał się o rozbudowę infrastruktury rowerowej w końcu dostała zielone światło i przygotowała pierwsze trasy, na których bezpiecznie bawiły się setki rowerzystów. To był prawdziwy ukłon w stronę rowerowych amatorów i osób, które poza ściganiem na zjazdowych trasach, lubią się po prostu dobrze pobawić na rowerze. Dla uczestników imprezy organizatorzy przygotowali 10 oficjalnych konkurencji, do których dołożyli dodatkowe spontaniczne konkursy oraz rowerowe atrakcje. Przez 3 dni około 1500 rowerzystów tworzyło wspólnie niesamowitą imprezę, której klimat pozostanie w naszej pamięci na długie miesiące.