Red Bull Bez Łańcucha i Małopolska Joy Ride Festiwal – podsumowanie zawodów

Możliwość rywalizacji z braćmi Godziek skłoniła do udziału w zawodach ponad 100 amatorów i profesjonalistów. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że na większości imprez rowerowych, jedyną szansą na kontakt ze swoimi idolami jest zbicie piątki, względnie zgarnięcie autografu. W trakcie naszych zawodów, każdy rider i riderka ma realną szansę na sprawdzenie swoich umiejętności i porównanie wyników z gwiazdami światowego formatu.

