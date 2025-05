Red Bull Bez Łańcucha 2025 – weź udział w wyścigu z mistrzem świata

Red Bull Bez Łańcucha ma już swoją historię. Pierwsza edycja odbyła się osiem lat temu na stoku Harenda w Zakopanem i była hołdem dla legendarnego przejazdu Aarona Gwina, który w 2015 roku wygrał zjazdowy Puchar Świata w Leogangu… bez łańcucha. Tak, to nie żart – łańcuch zerwał mu się zaraz po starcie, a mimo to zjechał tak dynamicznie i czysto, że nie dał szans rywalom. Dziś Red Bull Bez Łańcucha kontynuuje tego ducha rywalizacji, kreatywności i sportowego zacięcia, ale na nieco łatwiejszej trasie. Dodatkowo zawody są organizowane na największym w Polsce festiwalu rowerowym, na którym co roku zbierają się rowerzyści z całego kraju! W tym roku

Chociaż Aaron Gwin nie zawita do Polski, nie oznacza to, że zabraknie gwiazd światowego formatu. Swój udział w zawodach potwierdził