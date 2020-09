Wojtek Czermak zwycięża w zawodach Red Bull Bez Łańcucha!

Małopolska Joy Ride Zakończenie Sezonu

To był nietypowy sezon, który tak naprawdę rozkręcił się na dobre dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Pierwsze zawody odbywały się jeszcze z limitami riderów i bez publiczności, ale na szczęście, na Małopolska Joy Ride Zakończeniu Sezonu, wszystko powoli zaczęło wracać do normy.

To był nietypowy sezon, który tak naprawdę rozkręcił się na dobre dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Pierwsze zawody odbywały się jeszcze z limitami riderów i bez publiczności, ale na szczęście, na Małopolska Joy Ride Zakończeniu Sezonu, wszystko powoli zaczęło wracać do normy.

To był nietypowy sezon, który tak naprawdę rozkręcił się na dobre dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Pierwsze zawody odbywały się jeszcze z limitami riderów i bez publiczności, ale na szczęście, na Małopolska Joy Ride Zakończeniu Sezonu, wszystko powoli zaczęło wracać do normy.

Niektórzy powiedzą, że to już klasyk, a inni, że nie wyobrażają sobie sezonu rowerowego, bez hucznego zakończenia na zakopiańskiej Harendzie. Prawdę mówiąc, my również czulibyśmy olbrzymi niedosyt, gdyby z jakiegoś powodu, zawody zostały odwołane. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zorganizowali weekendowe ściganie, na jakie chyba wszyscy czekaliśmy!

Niektórzy powiedzą, że to już klasyk, a inni, że nie wyobrażają sobie sezonu rowerowego, bez hucznego zakończenia na zakopiańskiej Harendzie. Prawdę mówiąc, my również czulibyśmy olbrzymi niedosyt, gdyby z jakiegoś powodu, zawody zostały odwołane. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zorganizowali weekendowe ściganie, na jakie chyba wszyscy czekaliśmy!

Niektórzy powiedzą, że to już klasyk, a inni, że nie wyobrażają sobie sezonu rowerowego, bez hucznego zakończenia na zakopiańskiej Harendzie. Prawdę mówiąc, my również czulibyśmy olbrzymi niedosyt, gdyby z jakiegoś powodu, zawody zostały odwołane. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zorganizowali weekendowe ściganie, na jakie chyba wszyscy czekaliśmy!

W imprezie udział wzięło 225 zawodników, a w samym nocnym zjeździe wystartowało 165 osób! Warto zaznaczyć, że mimo dość nietypowej formuły, były to najmocniej obstawione polskie zawody zjazdowe w tym roku! (wliczając w to Mistrzostwa Polski)

W imprezie udział wzięło 225 zawodników, a w samym nocnym zjeździe wystartowało 165 osób! Warto zaznaczyć, że mimo dość nietypowej formuły, były to najmocniej obstawione polskie zawody zjazdowe w tym roku! (wliczając w to Mistrzostwa Polski)

W imprezie udział wzięło 225 zawodników, a w samym nocnym zjeździe wystartowało 165 osób! Warto zaznaczyć, że mimo dość nietypowej formuły, były to najmocniej obstawione polskie zawody zjazdowe w tym roku! (wliczając w to Mistrzostwa Polski)

Red Bull Bez Łańcucha

Red Bull Bez Łańcucha to zawody, które od 4 lat organizowane są w ostatni (trzeci) dzień zakopiańskiej imprezy. Konkurencja ma na celu upamiętnienie niezwykłego wyczynu Aarona Gwina z Leogangu. 5 lat temu Amerykanin zerwał swój łańcuch zaraz po wyjeździe z bramki startowej, a mimo to udało mu się wygrać zawody. Nie pamiętacie o co chodzi? Zobaczcie poniżej:

Red Bull Bez Łańcucha to zawody, które od 4 lat organizowane są w ostatni (trzeci) dzień zakopiańskiej imprezy. Konkurencja ma na celu upamiętnienie niezwykłego wyczynu Aarona Gwina z Leogangu. 5 lat temu Amerykanin zerwał swój łańcuch zaraz po wyjeździe z bramki startowej, a mimo to udało mu się wygrać zawody. Nie pamiętacie o co chodzi? Zobaczcie poniżej:

Red Bull Bez Łańcucha to zawody, które od 4 lat organizowane są w ostatni (trzeci) dzień zakopiańskiej imprezy. Konkurencja ma na celu upamiętnienie niezwykłego wyczynu Aarona Gwina z Leogangu. 5 lat temu Amerykanin zerwał swój łańcuch zaraz po wyjeździe z bramki startowej, a mimo to udało mu się wygrać zawody. Nie pamiętacie o co chodzi? Zobaczcie poniżej: