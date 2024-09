Zerowanie wektorów, czyli lekcja fizyki z Red Bull Bike Express

Dawid Godziek jako pierwszy rider na świecie przejechał slopestyle’owy tor MTB na jadącym pociągu – video z projektu Red Bull Bike Express z udziałem polskiego zawodnika możecie zobaczyć w playerze poniżej lub TUTAJ - w głównym artykule o wyczynie Dawida . Wyczynie, który ma w sobie aspekt ludzki, sportowy, ale też naukowy i na tym teraz zamierzamy się skupić w rozmowie z Dawidem Myśliwcem , który był na planie nagrań do projektu. Doktor chemii, matematyk, były koszykarz prowadzi jeden z najpopularniejszych w Polsce vlogów na YouTube o tematyce naukowej – „Uwaga! Naukowy Bełkot” .

Red Bull: Czego byliśmy świadkami z punktu widzenia fizyki oglądając video z projektu Red Bull Bike Express? Dawid Godziek jedzie, ale jednocześnie jakby wisiał w powietrzu…

Dawid Myśliwiec „Naukowy Bełkot”: Mieliśmy tutaj do czynienia z podręcznikowym przykładem, jak działa zasada względności Galileusza. Wszyscy robiliśmy takie ćwiczenia w szkole – jeśli jedno ciało porusza się z prędkością 10 km/godz. po drugim obiekcie, który też porusza się 10 km/godz., to z punktu widzenia obserwatora z boku, to pierwsze porusza się z prędkością 20 km/godz., bo musimy dodać wektory. Ale w tym projekcie wektory były przeciwne, więc mieliśmy odejmowanie. Pociąg jechał w jedną stronę z prędkością 23 km/godz., Dawid w drugą – też z prędkością 23 km/godz. Suma wektorów wyniosła więc zero i dlatego Dawid względem oka kamery z boku znajduje się prawie w tym samym miejscu.

Zobacz video "Red Bull Bike Express":

1 min Red Bull Bike Express - Dawid Godziek pokonuje tor MTB na jadącym pociągu! Tego jeszcze nie było! Zobacz, jak Dawid Godziek, jako pierwszy rider MTB na świecie, pokonuje 220-metrowy tor slopestyle'owy na jądącym pociągu!

Pociąg jechał cały czas 23 km/godz., bo maszynista tak ustawił prędkość, ale Dawidowi było trudno utrzymać taką samą prędkość cały czas.

Zgadza się. Tor nie był prosty, Dawid pokonywał na nim różne przeszkody, musiał się mocniej rozpędzić przy najazdach, a gdy lądował, swoje „trzy grosze” dodawała też grawitacja. Trudno było mu utrzymać stałą prędkość przez cały czas. Dlatego, patrząc z boku, nie mamy idealnej sytuacji zawieszenia w miejscu. Dawid minimalnie przesuwa się w lewo i w prawo w momentach, gdy prędkość odchyla się od tej bazowej prędkości 23 km/godz. Ale są to odchylenia minimalne i stąd ogólne wrażenie jest bardzo imponujące. Mnie się te odchylenia podobają, bo dowodzą, że mamy tutaj naturalistyczne, reporterskie podejście, nikt nie próbuje na siłę gmerać cyfrowo w kadrze, poprawiać czegoś dla lepszego efektu. Jak już mówiłem wcześniej, efekt i tak jest niesamowity.

Są momenty, gdy Dawid odrywa się od toru na ułamki sekundy, dlaczego nie wpływa to na płynność przejazdu, czemu pociąg nie przesuwa się wtedy pod nim i nie zmienia się miejsce lądowania. Bo to jest układ zamknięty?

Przy tych prędkościach, jakie tutaj mamy, nie trzeba wchodzić w teorię relatywistki Einsteina. W pewnym uproszczeniu wystarczy powiedzieć, że ten tor, z punktu widzenia Dawida, jest nieruchomy. Jeśli siedzimy w pociągu i ktoś zacznie podskakiwać w środku, to nie przesunie się przecież, będąc w powietrzu, bo pociąg jedzie 180 km/godz. Ląduje w tym samym miejscu, bo jest w pociągu, który dla tej osoby i dla nas, obserwatorów, jest nieruchomy.

Red Bull Bike Express © Tomek Ustupski

Jak to wszystko mogło wpłynąć na błędnik Dawida?

To jest bardzo dobre pytanie i temat do badania, ale potrzebowalibyśmy chyba jakiegoś grantu od Red Bulla, żeby przeprowadzić głębsze analizy (śmiech). Zupełnie szczerze – nie wiem, najwięcej do powiedzenia będzie miał sam Dawid, który jechał po pociągu [ tu przeczytasz rozmowę z Dawidem – przyp. red. ]. Podejrzewam, że nie była to dla niego „normalna jazda” ze względu na ruch pociągu i konieczność szukania punktów odniesienia z boku – jak kukurydza na polu, czy znak stojący przy drodze.

Kolejna nietypowa rzecz w tym projekcie to brak pędu powietrza, jaki znamy z szybkiej jazdy na rowerze. Dawid rzeczywiście nie czuł powiewu na twarzy?

Zgadza się, bo - jak już mówiliśmy - Dawid pozostaje cały czas w tym samym miejscu względem nie tylko otoczenia, czyli tej wspomnianej już kukurydzy i znaku, ale też powietrza wokół niego. Opory powietrza są proporcjonalne do kwadratu prędkości względem tego powietrza, czyli w skrócie – im szybciej jedziemy na rowerze, tym większy opór. Ale w tym przypadku, poziomo, Dawid jest w miejscu względem powietrza, więc ten opór wynosi zero. Gdyby Dawid zdjął kask i jechał dalej te swoje 23 km/godz. to zobaczylibyśmy, że włosy na jego głowie pozostają nieruchome. Oczywiście przy założeniu, że nie ma wiatru z boku czy z przodu.

Red Bull Bike Express - Dawid Myśliwiec, "Naukowy Bełkot" © Bartek Woliński To pomysł z gatunku tych, na jakie wpada się w piątkową noc. Zazwyczaj w sobotę rano obraca się je w żart. W waszym przypadku było inaczej i gratulacje za to.

Według naszej najlepszej wiedzy, nikt nigdy nie wpadł na taki pomysł, dlaczego?

Bo to pomysł z gatunku tych, na jakie wpada się w piątkową noc. Zazwyczaj w sobotę rano takie pomysły obraca się w żart (śmiech). W waszym przypadku było inaczej i gratulacje za to. Ale główna trudność to po prostu niezwykle skomplikowana logistyka – zbudowanie toru na pociągu to nie jest coś, co można zrobić w przydomowym ogródku w niedzielne popołudnie.

Znajomość zasad fizyki może przydać się Dawidowi do kolejnych projektów?

Myślę, że Dawid fizykę doskonale zna. Intuicyjnie, dzięki ciągłym treningom. Nie musi umieć wyprowadzić równań, by wiedzieć, że będzie się szybciej obracał wokół osi, gdy przyciągnie ręce do siebie, bo działa zasada zachowania momentu pędu itd. Przez wiele lat uprawiałem koszykówkę i w pewnym momencie intuicyjnie nauczyłem się rzucać piłkę z rotacją wsteczną, mimo, że nie wdziałem jeszcze co to jest zasada Magnusa, która właśnie – w pewnym uproszczeniu – mówi o tym, że piłka z rotacją ma większą szansę na wpadnięcie do kosza niż piłka bez rotacji. Sportowcy czują fizykę w swoich sportach dzięki doświadczeniu i intuicji, nie muszą mieć do tego dyplomów, natomiast gdyby chcieli zrozumieć, co się z nimi dzieje i dlaczego, to cała fizyka klasyczna stoi przed nimi otworem.

Red Bull Bike Express © Tomek Ustupski Red Bull Bike Express © Bartek Woliński

Fizyka to nie jest chyba najpopularniejszy przedmiot w polskich szkołach. Czy przy tego typu projektach, można zaciekawić uczniów i np. wyjaśnić im wspomnianą już zasadę względności Galileusza?

Myślę, że tak, młodzi ludzie lubią być zaskakiwani, a ten projekt wydaje się ciekawym przykładem dla kilku zjawisk fizycznych. Jest w nim kilka smaczków, jak choćby wspomniany brak oporu powietrza w poziomie. To wszystko może pobudzić wyobraźnię, skłonić do dyskusji. Zawsze, gdy jakiś eksperyment nie spełnia naszych oczekiwań, co do efektu, zaskakuje nas, to przykuwa naszą uwagę. Zdecydowanie jest to dobry materiał na lekcję fizyki. I dobry materiał na stawianie kolejnych pytań albo zadań na szóstkę – np. co byście drodzy czytelnicy powiedzieli, gdyby ten pociąg poruszał się z prędkością światła? (śmiech).

Udało mi się hobby zamienić w pracę i do końca tego nie znienawidzić po drodze. Uważam, że to duży sukces po 10 latach.

Opowiedz trochę o sobie. Jak to się stało, że zacząłeś prowadzić popularno-naukowego vloga na YouTube, który ma dziś ponad 800 tys. subskrybentów?

Zawsze lubiłem opowiadać ciekawostki o nauce. Jakieś 12-13 lat temu potrzebowałem punktów do stypendium i zacząłem robić wykłady popularno-naukowe podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki. Po którejś z edycji podszedł do mnie jeden ze słuchaczy i powiedział, że mu się podobało, i że „oglądałby więcej”. I wtedy wpadłem na pomysł vloga. Pomyślałem, że skoro mam umiejętność opowiadania, lubię to, mam do tego zacięcie, lubię dowiadywać się nowych rzeczy i mam w kieszeni telefon, którym mogę to robić, to czemu nie? Kupiłem jakiś prosty sprzęt, oświetlenie za 50 zł i spróbowałem. Któryś z tematów w końcu „zażarł” i tak to się zaczęło. Po jakimś czasie uznałem, że to jest dobry boczny projekt, który z czasem stał się moim głównym zajęciem, a ostatnio przedsięwzięciem. Teraz przy tworzeniu każdego odcinka współpracuje ze mną kilka osób i rodzą się nowe odnogi całego projektu. Udało mi się hobby zamienić w pracę i do końca tego nie znienawidzić po drodze. Uważam, że to duży sukces po 10 latach. W między czasie udało mi się obronić doktorat z chemii i zaliczyć jeszcze trzy lata studiów matematycznych.

Red Bull Bike Express © Bartek Woliński

Z twojego doświadczenia, jaka tematyka naukowa najbardziej interesuje Polaków?

Narkotyki (śmiech). Trochę oczywiście upraszczam, ale coś w tym jest, że dobrze oglądają się tematy kontrowersyjne - wątki związane z różnymi substancjami i ich oddziaływaniem na mózg, o truciznach, można określić jako tematycznie clickbaitowe. Choć mnie największą satysfakcję dają materiały, po których ludzie mówią „nie spodziewałem się, że mnie to zainteresuje”. I tak jest np. z moim filmem o ewolucji krabów, który obejrzało 600 tys. ludzi, właśnie dlatego, że dla większości był zaskakujący i niezwykle ciekawy.

Zrobiliśmy eksperyment i wpisaliśmy nazwę twojego vloga w wyszukiwarkę i pierwsze, co wyskoczyło, to filmik pt. „Penis aligatora”. Możesz rozwinąć?

Ha! To jest „short”, który dorobiłem po opublikowaniu filmu o męskich narządach rozrodczych wśród zwierząt. Akurat aligator się w nim nie zmieścił, a jest niezwykle ciekawym przypadkiem, bo jego penis znajduje się w nieustannym wzwodzie. Wynika to po prostu z budowy tkanek, aligator jest w stanie schować go do brzucha, ale nie przestaje on być w erekcji.

10 min Until 18: Dawid Godziek i jego sportowa historia Zobacz, jaką drogą przeszedł Dawid Godziek, nim został czołowym zawodnikiem freestyle BMX i MTB na świecie.

Tematyka sportowa często gości na Twoim vlogu?

Zdecydowanie tak. Podczas niedawnych igrzysk olimpijskich powstało wiele krótkich form, a wcześniej często wykorzystywałem we vlogach moich kolegów z drużyn koszykarskich, w których grałem, żeby odtworzyć niektóre zjawiska fizyczne. Np. odziaływania między cząstkami elementarnymi i nośniki oddziaływań. Swego czasu zaliczyłem występy nawet w I lidzie w Starcie Lublin i w II lidzie w AZTS UMCS Lublin, byłem nawet przez jakiś czas sponsorem tej drużyny, jako pierwszy kanał YouTube w Polsce! Robiłem też materiał o dopingu w sporcie, a także o genach w sporcie, które sprawiają, że biegacze z Afryki mają większą predyspozycję do sukcesu w biegach.

Partnerami projektu Red Bull Bike Express byli: PRADA , Continental oraz Grupa Azoty Kotlar .