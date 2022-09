biorących udział w drugiej edycji projektu Red Bull Bike Part spodziewaliśmy się, że finałowe nagrania wypadną naprawdę świetnie. W tym roku, w projekt zaangażowało się przecież całe rowerowe środowisko, a o swój udział w filmie walczyło co tydzień około 200 riderów! W trakcie internetowej części, nagrania przesyłali amatorzy, "zajawieni" pasjonaci oraz profesjonalni zawodnicy, którzy od kilku lat żyją z jazdy na rowerze. Dzięki bardzo zróżnicowanym zadaniom i podziałowi na nowe kategorie, poziom rywalizacji był nieprawdopodobnie wysoki. Przypominamy, że poza finałowymi warsztatami z braćmi Godziek, zawodnicy walczyli również o bardzo atrakcyjne nagrody, o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych. Podsumowania poszczególnych wyzwań znajdziesz w linkach poniżej, a dziś skupimy się na tym, co zrobiło na nas największe wrażenie - czyli wspólnych nagraniach z

Nagrania rozpoczęliśmy na dirt parku w Strzegomiu, gdzie już po krótkiej rozgrzewce na najmniejszej linii hop, riderzy zaczęli kręcić naprawdę kozackie triki. Kombinacje z różnymi rotacjami, flipami, tailwhipami - to coś, do czego przez dwie godziny zdążyliśmy się przyzwyczaić. Z przejazdu na przejazd cała ekipa wzajemnie buzowała się i nakręcała do próbowania nowych trików. Poza linią większych skoczni na miejscu znajdowała się również hopa z rozkopanym, miękkim lądowaniem, na którym część zawodników próbowała przełamywać się do najróżniejszych pomysłów. Na poziom progresu wpłynęła też obecność mentorów i głównych pomysłodawców projektu. Szymon i Dawid zaangażowali się nie tylko w jazdę i nagrywanie klipów, ale przede wszystkim w pomoc mniej doświadczonym riderom. Gdy odkładali rowery na bok, by trochę odpocząć, starali się podpowiedzieć pozostałym zawodnikom, jak odblokować daną sztuczkę lub dołożyć trochę stylu do swoich przejazdów.