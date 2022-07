Wystąp w filmie u boku braci Godziek - ruszamy z Red Bull Bike Part 2.0

01 Red Bull Bike Part - zasady

Jeśli brałeś udział w pierwszej edycji Red Bull Bike Part lub obserwowałeś zawodników, którzy przesyłali do nas swoje klipy, to prawdopodobnie “mniej więcej” wiesz o co chodzi. Jeśli jednak jesteś tu nowy i nigdy wcześniej nie słyszałeś o tym dość niezwykłym projekcie, to już spieszymy z wyjaśnieniami.

Głównym celem projektu Red Bull Bike Part jest nagranie filmu rowerowego, w którym główne role zagrają polscy riderzy. Film będzie składał się z klipów nagranych przez uczestników w trakcie internetowej części wyzwania oraz ujęć nakręconych na finałowych warsztatach z braćmi Godziek.

1 min Red Bull Bike Part 2022 - wracamy! 4 tygodnie, 4 zadania, 4 lokacje - Red Bull Bike Part powraca w 2022 roku z nową edycją.

Ponieważ bardzo zależało nam na tym, by w naszą produkcję zaangażowała się jak największa część środowiska rowerowego, większa część rywalizacji, zostanie rozegrana w trybie on-line. Przez cztery tygodnie, uczestnicy Red Bull Bike Part będą mogli przesyłać do nas klipy zrealizowane w czterech różnych “światach”, takich jak Miasto, Skatepark, Natura i “Wow Location” . Nagrane filmy muszą zawierać określone elementy, które potwierdzą ich autentyczność .

Więcej na temat Red Bull Bike Part dowiesz się na stronie wydarzenia: www.redbull.pl/bikepart

Najlepsi, najbardziej aktywni i kreatywni zawodnicy, którzy zaliczą wszystkie “party” w terminie, powalczą o kozackie nagrody od Samsung Galaxy , Dometic , Red Bull Mobile , Garmin i zaproszenie na finałowe warsztaty z braćmi Godziek. W trakcie dwudniowych nagrywek reżyser filmu Aleksander Osmałek ustrzeli dodatkowe ujęcia, dzięki którym nasz film zostanie połączony w spójną całość.

02 Kategorie i zadania - level 2.0

W tym roku wprowadzimy w życie kilka poprawek, dzięki którym nasz projekt wskoczy na nowy, wyższy poziom. Jeśli chodzi o format rywalizacji, to wiele się nie zmienia - ciągle mamy cztery party, które trzeba nagrać i przesłać w określonych terminach. Zmieniają się za to kategorie oraz wyzwania, z którymi powalczą uczestnicy.

Riderzy zostaną podzieleni na cztery kategorie: BMX, MTB, MTB FULL oraz INNE. Dzięki temu oceny sędziów będą bardziej precyzyjne, bo porównywanie technicznych kombinacji wykręconych na BMX’ie z szalonymi liniami przejechanymi na rowerach zjazdowych, okazało się w ubiegłym roku bardzo skomplikowane. Każdy zawodnik, będzie mógł przypisać się do jednej kategorii i w każdym tygodniu przesłać tylko jedno wideo. A o ostatecznym wyniku zadecyduje ekipa niezależnych ekspertów w składzie Szymon Godziek , Dawid Godziek oraz Aleksander Osmałek (reżyser).

Zobacz jak wyglądał film, który powstał po pierwszej edycji projektu Red Bull Bike Part:

12 min Red Bull Bike Part Bracia Godziek i kreatywni polscy riderzy zapraszają na Red Bull Bike Part – film, jakiego jeszcze nie było!

W trakcie Red Bull Bike Part 2.0 zamiast na wyzwaniach skupimy się na lokalizacjach. Każdy z Was ma inny styl i specjalizuje się w zupełnie innych elementach, więc postanowiliśmy, że poza ogólnymi zasadami związanymi z miejscówkami, będziecie mieć pełną dowolność. Zawodnicy, którzy będę chcieli powalczyć o czołowe lokaty muszą W WYZNACZONYM TERMINIE wrzucić do systemu cztery party pasujące do wyznaczonych lokalizacji. Każdy rider, który prześle 4 party w odpowiednich slotach czasowych otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci bucket hata, skarpet i dwupaku Red Bulla! Wróćmy jednak do lokalizacji:

Part I - Skatepark (3 - 10 sierpnia)

Red Bull Bike Part - Park © Red Bull Polska

Chociaż skatepark to miejsce po którym jeździ się na BMX’ie lub rowerze do streetu, to widzieliśmy już na nim maszyny do motocrossu, a nawet kłady. Oczywiście nie zachęcamy do tego typu praktyk, ale skoro na zabawkach z silnikiem da się poszaleć na parku, to trochę większy rower do freeride’u też na pewno się sprawdzi. Nie szukaj wymówek - szukaj rozwiązań!

Part II - Natura (11 - 17 sierpnia)

Red Bull Bike Part - Natura © Red Bull Polska

Drzewo, leśna ścieżka, dirtpark, ziemna hopa usypana w środku lasu - mamy jeszcze kilka pomysłów, ale liczymy na to, że sami na nie wpadniecie. W tym wyzwaniu, najlepiej jak to możliwe wykorzystajcie możliwości oferowane przez Matkę Naturę. Co to oznacza w praktyce? Cała zabawa polega na tym, że to właśnie wasze filmy definiują zasady i wyznaczają granice!

Part III - Miasto (18 - 24 sierpnia)

Red Bull Bike Part - Miasto © Red Bull Polska

Betonowa dżungla, czy rowerowy plac zabaw o konkretnych rozmiarach? To Ty decydujesz jak wykorzystasz schody, rurki, parki i wszystkie elementy miejskiej infrastruktury. Pokaż nam na co Cię stać i wykaż się rowerowymi umiejętnościami, jakich reszta uczestników może Ci jedynie pozazdrościć. Dodatkowe punkty za kreatywność, zawsze w cenie!

Part IV - Wow Location (25 - 31 sierpnia)

Red Bull Bike Part - Wow location © Red Bull Polska

Zaskocz nas! I to jeszcze bardziej niż w poprzednich trzech wyzwaniach. Jeśli masz ostatniego asa w rękawie, to właśnie jest Twój moment. Pokaż nam, że do sufitu nadal jest daleko, a polscy riderzy dorównują kreatywnością nawet wielkiemu Fabio Wibmerowi. Zamek, dach budynku, jazda pod wodą, na wodzie, w powietrzu - a z resztą, sam wiesz jak najlepiej rozegrać to wyzwanie!

03 Nagrody

Chwała, sława, status rowerowej gwiazdy i… Cała masa rowerowych fantów o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych. Najlepsze trójki z każdej kategorii zostaną zaproszone na finałowe nagrania z braćmi Godziek i otrzymają konkretne nagrody rzeczowe. Co więcej, w każdym tygodniu będziemy przyznawać nagrody za kreatywność i nieszablonowe podejście do jazdy na rowerze. O co mogą walczyć zawodnicy biorący udział w Red Bull Bike Part? Zobacz poniżej, łap za rower i już teraz leć nagrywać swoje klipy konkursowe. Powodzenia!

Udział w filmie u boku Braci Godziek! © Red Bull Kesz dla najlepszych riderów! © Red Bull Polska Dodatkowe skrzydła, bucket hat i skarpety © Red Bull Polska Kozackie zegarki Garmin Instinct 2 © Red Bull Polska Smartfon Samsung Galaxy S22 © Red Bull Polska Słuchawki Galaxy Buds 2 © Red Bull Polska Lodówka Pasywna Dometic Cool-Ice WCI 22 © Red Bull Polska Butelka Dometic Thermo Bottle 480 © Red Bull Polska