"Skatepark" - rozpoczynamy rywalizację w Red Bull Bike Part 2

Jesteś mistrzem skateparkowych trików? Nagraj pierwszy klip w terminie od 3 do 10 sierpnia i prześlij go do nas. Wygraj atrakcyjne nagrody i wystąp w filmie u boku braci Godziek!

Wiemy, że skatepark jest miejscem, które większości riderów kojarzy się z jazdą na BMX-ie, ale najlepsi uczestnicy pierwszej edycji Red Bull Bike Part, wyróżnili się tym, że zamiast problemów i komplikacji, szukali rozwiązań i kreatywnych pomysłów. My sami widzieliśmy już na parkach maszyny do motocrossu, a nawet kłady. Oczywiście nie zachęcamy do tego typu praktyk, ale skoro na zabawkach z silnikiem da się poszaleć na parku, to trochę większy rower do freeride’u też na pewno się sprawdzi. Kozackie transfery, szalone linie, ninja dropy, nietypowe wallride'y kreatywne pomysły... Dość, nie będziemy ci więcej podpowiadać. Łap za rower i zaskocz nas swoją kreatywnością!

Wiemy, że skatepark jest miejscem, które większości riderów kojarzy się z jazdą na BMX-ie, ale najlepsi uczestnicy pierwszej edycji Red Bull Bike Part, wyróżnili się tym, że zamiast problemów i komplikacji, szukali rozwiązań i kreatywnych pomysłów. My sami widzieliśmy już na parkach maszyny do motocrossu, a nawet kłady. Oczywiście nie zachęcamy do tego typu praktyk, ale skoro na zabawkach z silnikiem da się poszaleć na parku, to trochę większy rower do freeride’u też na pewno się sprawdzi. Kozackie transfery, szalone linie, ninja dropy, nietypowe wallride'y kreatywne pomysły... Dość, nie będziemy ci więcej podpowiadać. Łap za rower i zaskocz nas swoją kreatywnością!

Wiemy, że skatepark jest miejscem, które większości riderów kojarzy się z jazdą na BMX-ie, ale najlepsi uczestnicy pierwszej edycji Red Bull Bike Part, wyróżnili się tym, że zamiast problemów i komplikacji, szukali rozwiązań i kreatywnych pomysłów. My sami widzieliśmy już na parkach maszyny do motocrossu, a nawet kłady. Oczywiście nie zachęcamy do tego typu praktyk, ale skoro na zabawkach z silnikiem da się poszaleć na parku, to trochę większy rower do freeride’u też na pewno się sprawdzi. Kozackie transfery, szalone linie, ninja dropy, nietypowe wallride'y kreatywne pomysły... Dość, nie będziemy ci więcej podpowiadać. Łap za rower i zaskocz nas swoją kreatywnością!

oraz Aleksander Osmałek (reżyser) postanowiła podzielić riderów na cztery kategorie: BMX, MTB (sztywna rama), MTB FULL (amortyzowana rama) oraz INNE (Trial, Stuny i pozostałe). Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, w której trzeba będzie porównywać trik wykonany na BMX-ie z techniczną linią przejechaną na rowerze enduro. No i co najważniejsze - na finałowe nagrania zaprosimy najlepsze trójki z każdej kategorii. Mamy nadzieję, że dzięki temu tegoroczny film, będzie najbardziej zróżnicowaną rowerową produkcją, jaka pojawiła się