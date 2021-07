Red Bull Bike Part: wyniki i podsumowanie drugiego tygodnia

Co teraz? Czyli Part numer III "Najbardziej Techniczna Akcja"

Zapowiadając drugie wyzwanie, pisaliśmy, że każdy rider ma swoją własną definicję słowa "flow". Dla jednych jest to płynne śmiganie po zjazdowych trasach, dla innych kreatywna jazda po skateparku, a jeszcze inni, definiują flow jako magiczne uczucie, które pojawia się po czystym lądowaniu kolejnej przeszkody na technicznej linii dirtowych skoczni.

* Przypominamy, że jeśli nie zdążyłeś przesłać któregoś z partów konkursowych - nadal możesz to zrobić. Przepadła szansa na tygodniowe nagrody, ale ciągle możesz powalczyć o udział w filmie Braci Godziek i nagrodę gwarantowaną! *

102 filmy, które przesłaliście nam w ubiegłym tygodniu są najlepszym dowodem na to, że "flow" można intepretować na najróżniejsze sposoby.

Nie bez powodu ten gość ląduje na podium już drugi raz. Z całą pewnością jest to jeden z najlepszych i najbardziej stylowych riderów BMX w Polsce. Filip wie, jak powinna wyglądać jazda pełna "flow". Zaproszenie na warsztaty z braćmi Godziek już do niego leci!

