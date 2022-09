Red Bull Bike Part 2.0: Podsumowanie internetowej rywalizacji i wyniki!

Co dalej? To już koniec? Wręcz przeciwnie! Cała zabawa dopiero się zaczyna! Wszyscy riderzy, którzy przesłali 4 party w wyznaczonych terminach niebawem otrzymają swoje paczki z nagrodami gwarantowanymi. Kozackie bucket haty, skarpety i dodatkowe skrzydła już lecą do uczestników naszego projektu.

Co dalej? To już koniec? Wręcz przeciwnie! Cała zabawa dopiero się zaczyna! Wszyscy riderzy, którzy przesłali 4 party w wyznaczonych terminach niebawem otrzymają swoje paczki z nagrodami gwarantowanymi. Kozackie bucket haty, skarpety i dodatkowe skrzydła już lecą do uczestników naszego projektu.

Co dalej? To już koniec? Wręcz przeciwnie! Cała zabawa dopiero się zaczyna! Wszyscy riderzy, którzy przesłali 4 party w wyznaczonych terminach niebawem otrzymają swoje paczki z nagrodami gwarantowanymi. Kozackie bucket haty, skarpety i dodatkowe skrzydła już lecą do uczestników naszego projektu.