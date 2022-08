, zaczęliśmy podejrzewać, że nagrania z drugiej części ("Natura") będą na bardzo wysokim poziomie. Każdy skatepark narzuca jednak na zawodników pewne ograniczenia, ale w przypadku segmentu "Natura", riderzy mogli wykazać się kreatywnością. Ostatecznie, 170 zgłoszeń, które przez tydzień wpłynęło do naszego systemu, przebiło nasze najśmielsze oczekiwania...

, bo wszystko wskazuje na to, że będzie się działo!

Kozackie linie na dirtowych hopach, katowanie pionów na rowerach zjazdowych, no i oczywiście POV'y z naszego ulubionego, "polskiego" bike parku w Dolni Moravie. Technika, kreatywność, sporo dobrego, rowerowego humoru i co bardzo ważne - integracja całych ekip, na wspólnych nagrywkach. Jaramy się, że poza oczywistym aspektem rywalizacji, uczestnicy Red Bull Bike Part po prostu wspólnie spędzają czas na rowerach. Już nie możemy się doczekać finałowych nagrań z

Dość słodzenia, czas na to, na co wszyscy czekali. Poniżej zamieściliśmy najlepsze przejazdy z każdej kategorii, a pełne wyniki wraz z przyznanymi puntami

Jedna sztuczka w zupełności wystarczyła by wyjaśnić konkurencję. Flara z płaskiego dropa, czyli flip z z dodatkową mini-rotacją w bok z zerowej prędkości - brzmi i wygląda jak coś praktycznie niemożliwego. Gratulujemy pomysłowości i stalowych ja... nerwów. 10 punktów za 1. miejsce oraz pakiet nagród leci do "Leszcza"!

Paweł vs Matka Natura 100:0! Prawdę mówiąc znów pogubiliśmy się przy liczeniu barspinów, które rzecz jasna są jedynie dodatkiem do całego przejazdu zaprezentowanego przez Pawła. Znamy dualowe hopy, na których lata Paweł, wiemy że sama linia jest jedną z najbardziej wymagających w Polsce, więc 10 punktów i drugie z rzędu zwycięstwo w kategorii MTB, w pełni zasłużenie ląduje u ridera z "Legii Kraków"!

