"Skąd się wzięło w Polsce tyle osób, które jeździ na tak wysokim poziomie?" W każdą środę, gdy musimy przejść przez małe podsumowanie kolejnego wyzwania Red Bull Bike Part zadajemy sobie to pytanie. 160 klipów nagranych w tydzień na streecie, na czterech różnych typach rowerów to jakiś kosmos! Mnóstwo kozackich trików, bardzo technicznych i złożonych linii, kreatywne i pomysłowe wykorzystanie przeszkód - zaskakujecie nas na każdym kroku.

stwarza praktycznie nieograniczone możliwości. Jazda na streecie to zupełnie inna bajka. Trzeba znaleźć miejsce, które nadaje się do jazdy na rowerze, wyczekać odpowiedni moment, żeby nie rozjechać przy okazji przechodniów lub nie wpaść pod auto, a na koniec zmierzyć się z tremą, która pojawia się, gdy wokół ustawia się rząd ciekawskich obserwatorów.

Przyznajemy, że przy oglądaniu tego klipu nastąpił u nas lekki opad szczeny. Wszystkie triki, które zobaczycie na nagraniu wyglądają na łatwe i przyjemne, ale wykonanie ich na rowerze do en(slope)duro, to jakieś szaleństwo. A ten tailwhip w dół? Z płaskiego dropa z 2 metrowym najazdem? Gościu, gdzie jest twoja dzika karta na Crankworx?

Puść hamulce (swojej wyobraźni) i zaskocz nas czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. To musi być prawdziwy sztos. Na ostatnie party czekamy w terminie od 24 do 31 sierpnia. Powodzenia!

Przed nami wielki finał! Oczywiście tylko internetowej części rywalizacji, bo czekają nas jeszcze warsztaty z braćmi Godziek oraz premiera filmu, który wspólnie nagramy. Wracając jednak do tego co zaplanowaliśmy na najbliższy tydzień: "Wow Location" to szansa dla wszystkich riderów, którzy do samego końca zachowali pokerową twarz, trzymając w garści najlepsze karty.

Na wasze zgłoszenia czekamy od dziś (środa 24 sierpnia) do przyszłego wtorku (29 sierpnia godzina 23:59). Przypominamy, że za przesłanie wszystkich czterech partów w wyznaczonych terminach, każdy rider otrzyma zestaw nagród gwarantowanych - bucket hat, kozackie skary i dodatkowe skrzydła do jazdy. Najlepsi zawodnicy powalczą też o nagrody o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych! Do zgarnięcia są między innymi zegarki