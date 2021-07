Red Bull Bike Part - oficjalne wyniki i podsumowanie części internetowej

01 Podsumowanie czwartego tygodnia

To był ostatni (poza glebą) tydzień internetowej rywalizacji. Znów zostaliśmy zasypani całą masą kozackich pomysłów i naprawdę szalonych trików. Zawodnicy wykazali się niezwykłą kreatywnością i udowodnili, że "best trick" może zostać wykonany na dowolnej rowerowej lub nierowerowej przeszkodzie.

* Przypominamy, że nadal możesz przesłać wideo z najlepszą glebą, jaką udało Ci się zaliczyć w trakcie realizacji projektu. Za najlepsze dachowanie można zgarnąć cały zestaw ochraniaczy od firmy Leatt! *

Rywalizacja o kozackie nagrody i zaproszenie na warsztaty z braćmi Godziek trwała do ostatniej godziny, ale ostatecznie zwycięzca mógł być tylko jeden. Zwycięski part, jak zwykle został wskazany przez szanowną komisję sędziowską w składzie Dawid Godziek , Szymon Godziek oraz Aleksander Osmałek (reżyser filmu). Zobaczcie najlepsze przejazdy z ostatniego tygodnia i dowiedzcie się kto, zgarnął czwartą wjazdówkę na finałową część projektu.

I miejsce - Piotr Leszczyński

Transferek z whipem do manuala zakończony soczystym frontflipem - no nie mogło być inaczej. Piotr Leszczyński wygrywa konkurencje Best Trick i zgarnia zaproszenie na warsztaty z braćmi Godziek. Gratulujemy!

Best Trick - I Miejsce Piotr Leszczyński

II miejsce - Filip Skowron

Flip whip do nohandera? Panie Filipie! Kombinacja godna samego Emila Johanssona. Należy się szacunek i kolejny zestaw akcesoriów od Leatt oraz Dometic. Który to już? Trzeci?

Best Trick - II Miejsce Filip Skowron

III miejsce - Kamil Kobędzowski

Zazwyczaj w nagraniu poszczególnych partów zawodnikom pomagają znajomi, ale ten gość to prawdziwy człowiek orkiestra. Nie dość, że jechał na przednim kole siedząc na kierownicy, to jeszcze w jednej ręce trzymał kamerę. Kamil Kobędzowski zamyka best trickowe podium i zgarnia rękawiczki od firmy Leatt oraz butelkę Dometic.

Best Trick - III miejsce Kamil Kobędzowski

Nagroda Publiczności - Dawid Kardas

Wheelie do heel clickera do salta przez kierę na płaskiej drodze? Jak dla nas całkiem nieźle! Nagroda publiczności i bon od firmy New Balance wpada w ręce Dawida Kardasa.

Best Trick - Nagroda Publiczności Dawid Kardas

02 Dzikie Karty - czyli sześciu "lucky loserów"

Zgodnie z obietnicą, na warsztaty z Dawidem i Szymonem Godźkiem pojedzie dziesięciu najlepszych zawodników. Czterech z nich wywalczyło kwalifikację, wygrywając poszczególne konkurencje w internetowej części projektu Red Bull Bike Part. Kolejna szóstka otrzymała tak zwane dzikie karty. Przez cztery tygodnie sędziowie przyznawali punkty najlepszej trzydziestce z każdego zadania i dokładnie analizowali styl, zaangażowanie oraz pomysłowość zawodników. To właśnie te czynniki zadecydowały o tym, kto załapał się do wielkiego finału. Oto lista zawodników którzy wezmą udział w finałowych warsztatach:

Kacper Majowicz (I challange)

Filip Skowron (II challange)

Krzysztof Szymański (III challange)

Piotr Leszczyński (IV challange)

Patryk Kopko (dzika karta)

Maciej Dąbek (dzika karta)

Patryk Sobierajski (dzika karta)

Piotr Bielak (dzika karta)

Jan Owczarek (dzika karta)

Kamil Kobędzowski (dzika karta)

03 Co dalej - wielki finał i najlepsze gleby

Dawid Godziek one foot can © Bartek Woliński

Przejście internetowych kwalifikacji to dopiero początek! Prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero teraz. Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do finałów wezmą udział w trzydniowych warsztatach pod okiem braci Godziek. Ekipa spędzi trzy dni w różnych rowerowych miejscówkach, katując triki, latając po traskach i dobrze się bawiąc.

W tak zwanym międzyczasie Aleksander Osmałek będzie wraz z ekipą dokumentował to, co dzieje się na warsztatach. Trzeba pamiętać, że głównym założeniem całego projektu, jest stworzenie filmu rowerowego, który będzie się składał z waszych partów, oraz scen nagranych w trakcie końcowych warsztatów. Jak wspominaliśmy - Red Bull Bike Part, to projekt, jakiego jeszcze w historii nie było!

Premiera naszej produkcji została zaplanowana na 20 sierpnia. Pokaz filmu odbędzie się na terenie jednej z największych imprez rowerowych sezonu - Red Bull Roof Ride w Katowicach. Trzymajcie rękę na pulsie i bacznie obserwujcie nasze kanały, bo będzie się działo.

Spóźnialskim, którzy chcieli by wziąć udział w kolejnej części projektu przypominamy, że ciągle można do nas przesyłać filmy z najlepszymi glebami zaliczonymi w trakcie nagrywania swoich partów. Do zgarnięcia kozackie nagrody od firmy Leatt . A pozostałymi partnerami projektu są: