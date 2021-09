Jak powstał Red Bull Bike Part - wywiad z reżyserem Aleksandrem Osmałkiem

Olek, muszę zacząć od gratulacji. Obejrzałem Red Bull Bike Part i mocno się jaram! Jesteś zadowolony z efektów swojej pracy?

Dzięki. Tak, jestem bardzo zadowolony. Pomysł na ten film miałem w głowie od samego początku, ale dopiero, jak zaczęły do nas spływać pierwsze klipy ze zgłoszeń, wszystko ułożyło mi się w spójną całość. Uświadomiłem sobie jak to ma wyglądać od początku do końca i dzięki temu powstał właśnie taki film.

Zobacz film Red Bull Bike Part:

Red Bull Bike Part

Jak się produkuje film, który łączy w sobie ujęcia “wątpliwej jakości” przesłane przez internet, z fragmentami nagranymi w terenie?

Połączenie tych dwóch elementów było zdecydowanie najtrudniejszą rzeczą, z jaką musieliśmy sobie poradzić. Zawsze staram się robić możliwie najbardziej jakościowe filmy, a w wypadku tego projektu zupełnie nie miałem kontroli nad materiałami, z których miała powstać produkcja. Tutaj liczyła się przede wszystkim jazda, a to jak filmy zostały nagrane, miało już zupełnie mniejsze znaczenie. Postanowiłem więc, że zrobię ten film w trochę innym klimacie, tak jak robiło się to dawniej, czyli od riderów dla riderów.

Jakiś czas temu właśnie tak to wyglądało. Zawodnicy po prostu łapali za kamery i nagrywali z ziomkami swoje party. Teraz to wszystko tak się rozrosło, że mamy odrębne ekipy filmowe, które zajmują się produkcją filmów. Ci ludzie często nie mają z rowerami nic wspólnego, ale wiedzą jak nagrać ładny obrazek, który nadaje się do kina czy na Netflixa. Myślę, że w środowisku rowerowym było zapotrzebowanie na taki film. Obserwuje wielu riderów, którzy zaczęli wrzucać do sieci różne “mashupy” sklejone na kolanie ze swoich klipów.

Próbowałem wykorzystać jak najwięcej klipów przesłanych do nas przez zawodników i nie chciałem, żeby odbiegały jakościowo od tego, co mieliśmy nagrać w trakcie finałowych warsztatów. Właśnie dlatego wynajęliśmy kamerę Mini DV, którą nagraliśmy sporo ujęć, a w przypadku materiałów zrealizowanych na redach, po prostu pogarszaliśmy jakość.

Kolejną trudnością było pewnie spięcie w spójną całość kilku różnych dyscyplin. Jak sobie z tym poradziłeś?

Jeszcze w fazie planowania całego projektu, stwierdziłem, że najważniejsze będzie dla mnie zaangażowanie jak największej liczby rowerzystów. Challenge, które wymyśliłem, czyli najlepsze flow, najlepsza linia, best trick i najbardziej techniczna akcja, były na tyle ogólne, że można było je realizować na każdym rowerze. Nie chciałem, żeby ktokolwiek poczuł się wykluczony i chyba się udało. Weźmy na przykład taką “najlepszą linię”. Endurowiec może zjechać jakąś pionową ścianę, ktoś kto jeździ na pumpie, może polecić jakąś ciekawą linie na pumptracku i tak dalej. Udało się to wszystko poukładać tak, że nawet kolarze szosowi mogliby wziąć udział w wyzwaniach. Później okazało się, że proces wyboru najlepszych partów i przyznawania punktów jest bardzo trudny. W przypadku najbardziej technicznej akcji mieliśmy na przykład filmy z BMX dirtu, Stuntu i Enduro. Ciężko ze sobą porównać te dyscypliny, więc wybór najlepszej trzydziestki był naprawdę trudnym zadaniem.

Patryk kopko w akcji © Tomek Ustupski

Co pomyślałeś, jak zobaczyłeś pierwsze filmy nadesłane w zgłoszeniach? Wiedziałeś, że polska scena rowerowa jest na tak wysokim poziomie?

Wiedziałem, że polska scena jest na wysokim poziomie, bo staram się podążać za najlepszymi riderami w social mediach, ale bardzo zaskoczyła mnie ilość miejscówek, o których istnieniu kompletnie nie miałem pojęcia. Dirt Parki, hopy, skateparki - zupełnie nie dotarły do mnie informacje o budowie takich spotów.

A które nagranie zrobiło na Tobie największe wrażenie?

Chyba to od Piotra Leszczyńskiego , na którym zrobił tailwhipa do manuala do frontflipa z murka. To jest chyba jeden z najstarszych rowerzystów jakich znam. Poznałem go jak miałem jakieś 9 lat, i już wtedy sporo razem trenowaliśmy. To niezwykłe że ciągle jeździ i prezentuje naprawdę wysoki poziom. Zaskoczył mnie też bardzo Pan, który nadesłał film, na którym jeździ bez opon, na samych felgach. Bardzo mi się to spodobało.

Tak, szacun, że wplotłeś to do filmu.

Te niestandardowe akcje były bardzo ciekawe. Pan bez opon, Pan na składaku, jeden ziomek, który wskoczył na snopek siana i zrobił z niego ninja-dropa. Pojawiło się naprawdę sporo ciekawych klipów.

Przeskakujemy do finałowych warsztatów. To było coś w stylu bracia Godziek i reszta świata, czy ekipa działała razem?

Czas na krótki chill © Tomek Ustupski

Przed samymi nagrywkami rozmawiałem z chłopakami i zaproponowałem im, żeby spróbowali pełnić rolę takich "rowerowych mentorów". Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której nagrywamy najlepsze sztuczki każdego zawodnika. Zależało nam na luźnym klimacie. Chcieliśmy, żeby to wyglądało, jak wspólne jazdki z kumplami, a całe nagrywki miały być po prostu fajnym dodatkiem. Zależało mi na tym, żeby wszyscy dobrze się czuli i dobrze się razem bawili. Wtedy można przecież nagrać najlepsze ujęcia. Takie były nasze założenia i chyba wyszło to całkiem nieźle. Nie chcieliśmy żeby ktokolwiek odstawał, a mieliśmy przecież zawodników z kilku różnych światów, trial, stunt, dirt. Jeździliśmy razem w różnych miejscach i każdy próbował się w tym wszystkim odnaleźć.

No właśnie. Współpracujesz głównie z profesjonalistami, a tutaj nagle musiałeś dogadać się z 10 chłopakami, którzy nigdy nie byli na planie filmowym. Jak Ci się z nimi nagrywało?

Mnie fizycznie na zdjęciach nie było, ale była cała ekipa z mojej firmy Rhythm, którą rozwijam. Przekazałem pałeczkę reżysera Batoszowi Smoleniowi . Opowiedziałem Bartkowi to, czego się nauczyłem przez lata pracy w terenie, więc udało mu się stworzyć taką “rodzinną atmosferę”, dzięki której wszyscy mogli czuć się komfortowo. Wiem, że nawet najlepsi zawodnicy na świecie stresują się, gdy mają wykonać jakiś trik, a jest przy nich jeden kamerzysta. Teraz wyobraź sobie co dzieje się w głowie takiego mniej doświadczonego chłopaka, gdy wycelowane są w niego trzy kamery, mikrofon, a on musi ogarnąć przeszkodę, której nie jest pewny. To do niczego dobrego nie prowadzi. Zależało mi na poczuciu bezpieczeństwa. Każdy jeździł pod siebie, nie pod kamerę i dzięki temu, udało się nam stworzyć bardzo fajny klimat.

Jesteś w środowisku rowerowym od lat. Jaki wpływ produkcję filmu miało twoje doświadczenie i znajomość tematu?

Myślę, że moje doświadczenie dało mi bardzo dużo. Dzięki temu, że od lat działam w środowisku, wiem czego mogę oczekiwać od zawodników i zdaję sobie sprawę z tego jak powinny wyglądać różne sceny. Dzięki temu udało mi się wymyślić wyzwania, w których mógł wziąć udział każdy rowerzysta, a dla mnie, właśnie to było istotą całego projektu. Wiem też, że nie wszyscy nadają się do pracy z kamerą, więc przez cały projekt skupiłem się na stworzeniu fajnej atmosfery. Warsztaty miały być dla zawodników przede wszystkim super przeżyciem, a nagranie dodatkowych ujęć i cała reszta, zeszła tak naprawdę na drugi plan. Dzięki temu, naprawdę świetnie się razem bawiliśmy, a to chyba w tym wszystkim jest najważniejsze.

Czy uważasz, że projekt miał wpływ na rozwój zawodników i środowiska?

Tak zdecydowanie i było to widać w zasadzie z tygodnia na tydzień. Pierwszy challange był mocno testowy i rozpoznawczy. Wszyscy uczyli się jak nagrać te klipy i nie do końca wiedzieli o co chodzi. Z każdym kolejnym tygodniem pojawiało się więcej filmów, więcej kombinowania, kreatywnych pomysłów i nowych zawodników. Wydaje mi się, że gdyby kiedyś powstała druga część filmu byłoby jeszcze lepiej. Teraz ludzie nie do końca wiedzieli, jak będzie wyglądał efekt finalny, a przecież nie da się wytłumaczyć, jak będzie wyglądał film sklejony z klipów przesyłanych przez internet. Cieszę się też, że projekt wzbudził tyle pozytywnych emocji. Nie było żadnego hejtu, a w naszym środowisku przecież zawsze znajdzie się jakiś jeden "Pan Maruda", który lubi ponarzekać. Wszyscy motywowali się do jazdy i wzajemnie nakręcali do progresowania. Do tej pory dostaje jakieś pozytywne wiadomości, więc chyba się udało.

To się nazywa ekipa! © Tomek Ustupski